Un muerto y 30 heridos por turbulencias en un vuelo entre Londres y Singapur

El testimonio de un pasajero



Fuertes turbulencias en vuelo de Singapore Airlines



?? Un Boeing77-300ER con 211 pasajeros en ruta Londres - Singapure, realizó un aterrizaje de emergencia en Bangkok, debido a fuertes turbulencias



??abc_diario

©? Los derechos de este video corresponden a su autor

Al menos una persona muere y más de 70 heridos por turbulencias en avión de Singapore Airlines. ???



Un vuelo que iba de #Londres a #Singapur tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en #Bangkok #Tailandia luego de ... pic.twitter.com/ZWOe5bfuA4 — ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) May 21, 2024

En un comunicado, Singapore Airlines dijo que el vuelo SQ321, que operaba desde Londres Heathrow a Singapur el lunes, encontró severas turbulencias en ruta."Podemos confirmar que hay heridos y una víctima mortal a bordo del Boeing 777-300ER. Había un total de 211 pasajeros y 18 tripulantes a bordo", dijeron."Singapore Airlines ofrece su más sentido pésame a la familia del fallecido".El avión Boeing 777 despegó del Reino Unido el lunes por la tarde a las 22.17 hora local, según muestran los datos de seguimiento de vuelos.El avión solicitó permiso para realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional Suvarnabhumi de Bangkok y aterrizó poco antes de las cuatro de la tarde, hora local.Varias ambulancias fueron vistas en la pista preparándose para atender a los pasajeros.El Boeing 777-300ER con destino a Singapur fue desviado a Bangkok y aterrizó a las 15:45 hora local (08:00 GMT).Singapore Airlines dijo que estaban "trabajando con las autoridades locales de Tailandia para brindar la asistencia médica necesaria" y que enviarían un equipo a Bangkok para brindar ayuda adicional."Nuestra prioridad es brindar toda la asistencia posible a todos los pasajeros y tripulantes a bordo del avión", agregó Singapur Airlines.Conforme a los datos del portal AirRadar, que registra los vuelos en todo el mundo, el avión de Singapur Airlines sufrió una súbita pérdida de altitud durante 4 minutos por la que descendió desde los 37.000 a los 31.000 pies, cuando aparentemente logró estabilizarse.Una decena de ambulancias fue movilizada hasta pie de pista para atender a los heridos, informaron el canal 1 de la televisión tailandesa, que cifra los heridos en una treintena.Hubo pocas señales previas sobre el caos que estaba a punto de desatarse a bordo del vuelo SQ321 de Singapore Airlines. Cuando quedaban unas tres horas de viaje de Londres a Singapur, el estudiante malasio Dzafran Azmir tuvo la incómoda sensación de que el avión Boeing 777-300R se inclinaba hacia arriba y empezaba a temblar.El joven de 28 años se preparó y comprobó que tenía puesto el cinturón de seguridad. Muchos de los otros pasajeros no lo hicieron, dijo.“De repente hubo una caída muy dramática, por lo que todos los que estaban sentados y sin cinturón de seguridad fueron lanzados inmediatamente contra el techo, algunas personas se golpearon la cabeza con los portaequipajes de arriba y las abollaron, golpearon los lugares donde estaban las luces y las máscaras y lo atravesaron”, aseguró Azmir a Reuters.“La gente cayó al suelo, mi teléfono se me escapó de la mano y se fue por un par de pasillos a un costado, los zapatos de la gente cayeron”, añadió.Un pasajero murió y 30 resultaron heridos después de que el vuelo procedente de Londres cayera en un pozo de aire mientras la tripulación de cabina servía el desayuno antes de encontrarse con turbulencias en ruta el martes, lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Bangkok, dijeron funcionarios y la aerolínea.“La tripulación y las personas que estaban dentro de los baños fueron las que más sufrieron porque descubrimos personas en el suelo que no podían levantarse. Hubo muchas lesiones en la columna y la cabeza”, dijo Azmir.Una vez que el avión estuvo en la pista, personal de salud y rescatistas llegaron para controlar a los heridos, dijo Azmir.“No creo que anticiparan lo malo que era”, dijo.Más tarde llegaron las ambulancias y Azmir afirmó que vio al menos a ocho personas en camillas siendo sacadas de las salidas de emergencia. Se necesitaron 90 minutos para evacuar el avión, puntualizó.