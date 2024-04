Declararon muerta a beba prematura, pero en el velatorio descubrieron que vivía

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

Un insólito episodio conmovió a los vecinos de la localidad de Minga Guazú, en Paraguay, en donde una familia que se encontraba velando a una beba que había nacido prematura se percató de que estaba viva justo cuando la preparaban para el entierro.



De acuerdo a lo informado por medios locales, los médicos del Hospital Regional de Ciudad del Este le practicaron una cesárea de urgencia a la mamá, de 21 años, porque el embarazo era de alto riesgo.



Al finalizar el procedimiento, anunciaron que la niña había muerto. Tras ello, la madre fue ingresada a terapia intensiva, donde continúa internada, y sus familiares iniciaron los trámites para velar a la beba.



El entierro estaba previsto para las 16, pero minutos antes uno de los familiares pidió destapar el cajón para despedirse de la pequeña y se sorprendió al ver que la recién nacida estaba respirando. "Llamé a mis familiares y de inmediato la llevamos al hospital regional, donde al llegar ya comenzó a llorar cuando la agarró una doctora. Los médicos nos dijeron que fue un milagro, pero lo grave es que estuvimos a punto de enterrarla viva", comentó el tío a los medios locales.



El doctor Federico Schrodel, director del centro de salud, dijo que puede tratarse de un caso de catalepsia, aunque quedará bajo estudio de la comunidad científica y médica. "La catalepsia es un estado patológico en el que el paciente no tiene signos vitales, presenta rigidez, por lo que suelen ser dados por muertos. Es un caso que se presenta entre millones de fallecidos", explicó.



La niña nació con cinco meses de gestación y muy bajo peso debido a que todavía no había terminado su formación dentro del vientre materno. El médico señaló que la madre presentó eclampsia (hipertensión durante el embarazo), además de tener una enfermedad de base, por lo que se practicó una cesárea de urgencia, debido a que tanto su vida como la de la beba corrían peligro.



Sin embargo, explicó que la nena nació sin signos vitales y tras ello se labró su acta de defunción. En este sentido, contó que asistió a bebés que nacieron con apenas 600 gramos y afirmó que los médicos harán todo lo que esté a su alcance para preservar la salud de la pequeña, que quedó internada y con pronóstico "muy reservado".



"Ya estamos teniendo ayuda de profesionales del exterior, quienes se comprometieron con nosotros. Tenemos ayuda de médicos renombrados para dilucidar este caso para que no vuelva a ocurrir, es decir, dar por muerto a alguien que sigue vivo", completó Schrodel.