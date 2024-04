Así funciona el escudo antimisiles que protegió a Israel del ataque de Irán

Internacionales Cómo inició rivalidad entre Irán e Israel y cómo la guerra de Gaza la potenció

El poderoso escudo que tiene Israel para protegerse de los ataques de misiles, el llamado Domo de Hierro, fue usado este sábado por Israel para repeler - de nuevo- un inédito ataque de Irán con "más de 200" drones y misiles, según informó el Ejército israelí.y cuenta con tres componentes centrales que forman una unidad:Fue diseñado por la compañía Rafael Advanced Defense System LTD, una firma privada con vínculos muy cercanos a las fuerzas armadas israelíes que construye sistemas de defensa aéreos, marítimos y terrestres.También contó con, gran aliado de Israel.Su fabricante asegura que es el sistema antimisiles más desplegado en el mundo y que es efectivo en más del 90% de los casos."El Conjunto de Defensa Aérea está en pleno funcionamiento y está interceptando amenazas donde sea necesario, incluso en este mismo momento", afirmaron."En este momento, numerosos aviones están en el aire, listos para contrarrestar cualquier amenaza. Es posible que se escuchen explosiones por interceptaciones o caída de restos", agregaron.Cuando se dispara un cohete hacia Israel, el radar de detección y seguimiento detecta la trayectoria entrante y transmite la información al sistema de control de armas, que realiza cálculos rápidos y complejos para determinar la trayectoria, la velocidad y el objetivo esperado del cohete.. El sistema decide entonces cuáles deben ser interceptados.Si el cohete entrante se dirige hacia una zona poblada o un lugar estratégico,Los interceptores Tamir se lanzan verticalmente desde unidades móviles o estáticas. Luego detonan los misiles en el aire.Una sola batería consta de tres o cuatro lanzadores e Israel tiene al menos 10. El fabricante del sistema afirma que hasta ahora ha logrado más de 2.000 intercepciones.El Domo de Hierro tiene sus raíces en el conflicto que enfrentó en 2006 a Israel con Hezbolá, el grupo islamista libanés aliado de Irán.Hezbolá lanzó entonces miles de cohetes que ocasionaron la muerte de decenas de israelíes y dejaron grandes daños.Sin embargo, los esfuerzos israelíes por desarrollar un escudo antimisiles se remontan hace más de tres décadas y están enmarcados en la colaboración militar entre Israel y Estados Unidos.En 1986, Israel firmó un contrato con EE.UU. para investigar sobre sistemas antibalísticos como parte de un proyecto de la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI, por sus siglas en inglés) de la administración de Ronald Reagan.Cinco años después de este acuerdo, los líderes israelíes aceleraron sus esfuerzos por desarrollar este sistema cuando el presidente iraquí Saddam Hussein ordenó lanzar misiles Scud sobre Israel durante la Primera Guerra del Golfo.Para comienzos de 2010, el Domo de Hierro ya había pasado con éxito las pruebas realizadas por el ejército israelí.En abril de 2011 fue probado en combate por primera vez, cuando derribó un misil lanzado contra la ciudad de Beerseba, en el sur del país.El 7 de octubre del año pasado el sofisticado sistema al parecer se vio sobrepasado con el sorpresivo ataque del grupo palestino Hamás.El devastador operativo, que involucró asaltos coordinados por aire, tierra y mar, tomó a todos por sorpresa.En las primeras horas del ataque, Hamás lanzó miles de misiles hacia Israel desde la Franja de Gaza en la que denominó Operación Tormenta Al-Aqsa.En respuesta, el gobierno israelí puso en marcha una ofensiva de bombardeos masivos en la Franja de Gaza.Los analistas coinciden en que el ataque de Hamás fue un enorme fallo de inteligencia de Israel.Pero la pregunta que muchos se plantearon fue si el llamado Domo de Hierro quedó -al menos al inicio del ataque- superado por los misiles de Hamás.El Ministerio de Defensa de Israel dijo en ese momento queAl inicio del ataque Hamás pudo disparar miles de misiles en rápida sucesión: según las FDI, en las primeras horas del ataque Hamás lanzó 3.200 cohetes, un número potencialmente mayor de lo que los interceptores del sistema pueden manejar.El Domo no dispara si determina que un misil o cohete entrante aterrizará sin causar daño, pero tiene un número limitado de interceptores Tamir y recargar el sistema puede llevar tiempo.No fue la primera vez que el Domo de Hierro se vería sobrepasado por un ataque de Hamás.A principios de ese mes, varios cohetes lanzados desde Gaza impactaron en zonas pobladas de Sderot, en el sur de Israel, causando varios heridos.El Domo tuvo un mal desempeño también en 2021, cuando durante un lanzamiento masivo de cohetes desde Gaza contra la ciudad costera de Ascalón “un problema técnico impidió que algunos cohetes fueran interceptados y esto pudo haber causado la muerte de dos mujeres y decenas de heridos”, informó el Times of Israel.Parece que la idea detrás del ataque de Irán este sábado es abrumar las defensas avanzadas de Israel con aviones no tripulados baratos, para dar a sus misiles balísticos más sofisticados una mejor oportunidad de alcanzar sus objetivos, analizó el corresponsal de asuntos internacionales de, Joe InwoodEs una táctica similar a la que se ve en otros lugares, dice Justin Crump, de la firma de analistas de defensa Sibylline.Hace unos meses, nos llevaron a una batería israelí del Domo de Hierro. Consistía en varios lanzadores interconectados, cada uno cargado con 16 misiles.Cada uno es capaz de derribar un dron o misil que entra en el aire.Irán parece haber calculado que superar este sistema requiere cantidad además de calidad.Sin embargo, según Crump, es una estrategia cuyo éxito está lejos de estar asegurado."Israel no es Ucrania; los aviones estadounidenses y probablemente británicos aparentemente están ayudando a destruir objetivos", dice."Y la Fuerza Aérea israelí es muy capaz. Además, Israel tiene varios sistemas antimisiles que serán difíciles de superar”, agrega.Hasta qué punto este ataque sin precedentes sea capaz de penetrar las defensas aéreas de Israel y el daño que pueda causar probablemente influirán en el nivel de cualquier respuesta israelí.