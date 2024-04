Internacionales

Fenómeno astronómico

Lunes 8 de Abril de 2024

Se producirá hoy un eclipse solar total: en qué zonas del mundo podrá observarse

El fenómeno astronómico no se produce desde hace seis años. No se repetirá hasta agosto de 2044, de acuerdo a lo que señalaron los expertos. No será visible en la Argentina.