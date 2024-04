Elon Musk advirtió que podrían cerrar las oficinas de X en Brasil

El dueño de la red social X, el multimillonario Elon Musk, desafió este sábado las sentencias judiciales de bloqueo de ciertas cuentas de la red social en Brasil, afirmando que la plataforma podría tener que cerrar su oficina en el país.



"Estamos levantando todas las restricciones. Este juez aplicó fuertes multas, amenazó con arrestar a nuestros empleados y cortar el acceso para X en Brasil", escribió Musk en un post en la red social.



"Como resultado, probablemente perderemos todos los ingresos en Brasil y tendremos que cerrar nuestra oficina allí. Pero los principios importan más que los beneficios", añadió.



En otro post, respondiendo a una nota de X sobre las sentencias judiciales, Musk mencionó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes con la pregunta: "¿Por qué haces esto?".



En su nota, X dijo que se había visto obligada por decisiones judiciales a bloquear “ciertas cuentas populares en Brasil” prometiendo impugnarlas legalmente en la medida de lo posible.



Además, X dijo que tiene prohibido hacer público qué cuentas se vieron afectadas, afirmando que podría recibir multas diarias si no cumple la orden.



"No sabemos los motivos por los que se emitieron estas órdenes de bloqueo. No sabemos qué mensajes infringieron la ley. Tenemos prohibido decir qué tribunal o juez emitió la orden, o en qué contexto", añadió.



"No creemos que tales órdenes estén de acuerdo con el Marco Civil de Internet o la Constitución Federal de Brasil y vamos a impugnar legalmente las órdenes en la medida de lo posible", dijo en el comunicado.



Musk también escribió anteriormente "¿Por qué exiges tanta censura en Brasil?", comentando un post previo publicado por Moraes en la red social. (NA)