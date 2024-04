Un sismo de magnitud 4,8 hizo temblar Nueva York

Momento de terror y miedo vivieron Newyorkinos con Temblor de 4.8:



hacía mucho tiempo que en nuevayork no se veía este tipo de evento, lo regular son las inundaciones



Personas saliéndose de su edificio



NEW YORK AND NEW JERSEY JUST HAD A EARTHQUAKE 4.8



April 5, 2024

New York just had an Earthquake.



April 5, 2024

Un sismo de magnitud 4,8 sacudió la costa este de Estados Unidos la mañana del viernes, generando alarma y causando que los edificios se remecieran desde Maryland hasta Maine, incluyendo importantes ciudades como Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia y Connecticut. El epicentro del terremoto se ubicó cerca de Whitehouse Station, Nueva Jersey, cerca de las 10:30 horas, según reportó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).Esta actividad sísmica no es común en el noreste del país, destacando que es el sismo más fuerte en esta región desde el registrado en Buffalo, Nueva York, de magnitud 3,8 (3.8) en febrero de 2023, el más intenso en 40 años.En respuesta inmediata, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que su equipo estaba evaluando los impactos y posibles daños, prometiendo actualizaciones a lo largo del día. “Mi equipo está evaluando los impactos y cualquier daño que pueda haber ocurrido”, manifestó en X.Por su parte, el alcalde adjunto de Nueva York, Fabien Levy, señaló que no se reportaron impactos mayores en la ciudad. Del lado de Nueva Jersey, el gobernador Phil Murphy activó el centro de operaciones de emergencia del estado, instando a la población a utilizar la línea de emergencia 911 solo para situaciones críticas.La Autoridad Portuaria de Transporte de PATCO, que opera una ruta de tránsito rápido entre Pensilvania y Nueva Jersey, suspendió sus servicios para realizar inspecciones de seguridad en la infraestructura, sin especificar un marco temporal para la reanudación del servicio. De forma similar, aunque la Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York (MTA) no reportó impactos directos en su servicio, equipos están siendo desplegados para inspecciones detalladas de las líneas ferroviarias.Debido al sismo, la FAA ha anunciado retrasos en los aeropuertos de Newark Liberty International, La Guardia, John F. Kennedy International y Teterboro. Se espera que las demoras lleguen hasta los 45 minutos para vuelos en llegada. Además, el Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington también experimenta retrasos de hasta 30 minutos en llegadas.A pesar del susto inicial y la movilización de servicios de emergencia y evaluación de infraestructuras críticas, no se reportaron heridas inmediatas. El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y la oficina del alcalde de Nueva York confirmaron la ausencia de reportes iniciales de daños significativos, aunque las evaluaciones de impacto continúan.Este evento resaltó la importancia de la preparación y respuesta rápida ante terremotos en áreas no tradicionalmente asociadas con alta actividad sísmica. El sismo del viernes sirve como recordatorio de la imprevisibilidad de estos desastres naturales y la necesidad de mantener protocolos de emergencia actualizados y efectivos.Mientras tanto, el alcalde Eric Adams fue informado sobre el sismo, indicando que aún se evaluaban los impactos. Este temblor se suma a otros que, aunque raros en el Noreste, se han sentido en años anteriores, como los ocurridos el año pasado y el notable terremoto de magnitud 5.8 en Virginia en 2011, que afectó incluso a Manhattan. El incidente más significativo registrado en la ciudad ocurrió en 1884, bajo Coney Island, con una magnitud de 5.2, según reportó New York Times.La ciudad de Nueva York emitió una alerta de emergencia tras el terremoto de magnitud 4,7. Donde se instaba a los residentes a permanecer en sus casas y contactar al 911 en caso de lesiones. Existe la posibilidad de réplicas, lo que subraya la importancia de mantenerse alerta, decía el comunicado.A las 11:02 de la mañana, los neoyorquinos recibieron una alerta de emergencia en sus teléfonos, acompañada de un pitido. La alerta advirtió sobre un terremoto e instó a la población a permanecer en interiores y a llamar al 911 en caso de heridas.Por su parte, el presidente Joe Biden ha sido informado sobre el terremoto y se encuentra monitoreando los posibles impactos, anunció la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a través de una publicación en X. La Casa Blanca está en contacto con oficiales federales, estatales y locales para obtener más información sobre el suceso.Las escuelas públicas de Nueva York no informaron de signos inmediatos de daños o edificios comprometidos, dijo Nathaniel Styer, un portavoz. “El lugar más seguro para nuestros niños en este momento es en nuestras escuelas, las escuelas están operando con normalidad”, reportó The New York Times.En una conferencia de prensa realizada al medio día, el rector de escuelas en Nueva York, en compañía del alcalde, afirmó que los estudiantes están a salvo y que la salida de clases se realizará a la hora habitual, luego de comunicarse con los padres.Según datos del USGS a las 11:25 horas locales, el sismo sentido en Nueva Jersey es el tercero más fuerte dentro de 400 kilómetros de la ciudad de Nueva York desde 1950, destacando la magnitud del movimiento telúrico.En redes sociales se hicieron virales grabaciones de ciudadanos y cámaras de seguridad, las cuales captaron el momento del sismo y mostrar la intensidad con la que sacudió la zona.Un temblor inusual agitó la costa este de Estados Unidos, desde Maryland hasta Maine. El epicentro se ubicó en Nueva Jersey, lo que desencadenó revisiones en infraestructuras y la suspensión de ciertos servicios esenciales.Hochul, mediante su cuenta de X, volvió a pronunciarse sobre el suceso y, afortunadamente, confirmó que no hubo heridos ni decesos durante el sismo ocurrido durante la mañana.“He ordenado a las agencias estatales que inspeccionen nuestros puentes, carreteras, ferrocarriles, principales líneas de transmisión y represas, y cualquier otra infraestructura potencialmente vulnerable para garantizar que sean seguras. Hasta el momento no hay informes de daños o heridos por el temblor”, escribió.Por su parte, Eric Adams también dio un mensaje en su cuenta, informando que su despacho continúa evaluando e investigando las secuelas del sismo. Asimismo, reportó que, hasta el momento, no hubo daños estructurales en toda la zona del epicentro.“Todas las agencias de la ciudad y nuestros socios a nivel estatal y federal continúan monitoreando las secuelas del terremoto que se sintió esta mañana en la ciudad de Nueva York”, escribió Adams.