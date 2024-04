Gaza: Biden exige un alto el fuego a Netanyahu y condiciona apoyo a Israel

Qué le dijo Joe Biden a Benjamin Netanyahu

El presidente estadounidense, Joe Biden, le pidió un alto el fuego en Gaza al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en medio de un contexto de “creciente frustración” de la Casa Blanca con Israel. Washington advirtió que si no hay cambios para proteger a la población palestina “habrá cambios en nuestra política”.“Sí, ha habido una creciente frustración”, admitió el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, tras una llamada telefónica mantenida entre Biden y Netanyahu en la que por primera vez el presidente estadounidense planteó la posibilidad de condicionar el apoyo al gobierno israelí.El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aseguró que Biden le pidió a Netanyahu declarar “un alto el fuego inmediato” en Gaza. Esa medida, según afirmó, “es esencial para estabilizar y mejorar la situación humanitaria y proteger a civiles inocentes”.Blinken hizo el anuncio en una rueda de prensa en Bruselas, tras haber participado en una reunión ministerial de la OTAN.En la conversación telefónica, Biden también le instó al premier israelí a que permita a sus negociadores concluir “un acuerdo sin dilación para devolver a casa a los rehenes” secuestrados por el movimiento islamista palestino Hamas tras su ataque a Israel el 7 de octubre, en el que murieron unas 1200 personas.Biden avisó este jueves a Netanyahu de que el futuro apoyo de Estados Unidos dependerá de las acciones “concretas” que tome para minimizar el daño a civiles en la Franja de Gaza y garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios.Ambos mandatarios conversaron por teléfono en lo que supone su primer contacto directo desde el ataque que el 1 de abril acabó con la vida de siete cooperantes de World Central Kitchen (WCK), la ONG fundada por el chef español José Andrés.“Los resultados sobre el terreno son lamentablemente insuficientes e inaceptables”, aseguró Blinken, que se refirió a que el 100 % de la población de Gaza sufre inseguridad alimentaria y necesita ayuda humanitaria.“Y quienes trabajan heroicamente para prestar esa asistencia lo hacen poniendo en gran peligro sus propias vidas. El horrible atentado de esta semana contra la WCK no ha sido el primer incidente de este tipo. Debe ser el último”, enfatizó.Además, el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que Biden le señaló a Netanyahu que “los ataques contra trabajadores humanitarios y la situación humanitaria en general son inaceptables”.“Dejó clara la necesidad de que Israel anuncie una serie de medidas específicas, concretas y cuantificables para abordar los daños a civiles, el sufrimiento humanitario y la seguridad de los trabajadores humanitarios”, indicó y subió la apuesta: “La política de Estados Unidos con respecto a Gaza vendrá determinada por nuestra evaluación de la actuación inmediata de Israel en relación con estas medidas. Si no vemos los cambios que tenemos que ver, habrá cambios en nuestra política”, insistió.