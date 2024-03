Detuvieron a argentino en Uruguay que intentó a estafar a mujer en US$10 mil

La Justicia uruguaya imputó a un hombre de 42 años al comprobarse su responsabilidad en una estafa que pretendía perpetrar en perjuicio de una adulta mayor en la ciudad de Paysandú, vecina a Colón.El pasado viernes solicitaron la presencia policial en inmediaciones de Francisco Bicudo y José Pedro Varela, ya que había un hombre que había llegado con el “cuento del tío”.Al concurrir al lugar, el personal policial vio a una persona que al notar su presencia salió corriendo, pero fue alcanzado e identificado como M.G.M., un ciudadano argentino que manifestó estar de visita desde hacía tres días y había llegado al país a través del puente internacional Paysandú-Colón.Por otra parte, la policía entrevistó a la víctima, quien expresó que desde hace un tiempo la llamaban al teléfono de línea de su domicilio solicitando dinero, haciéndose pasar por diferentes personas. Esta vez le exigían la suma de 10.000 dólares, por lo que al encontrarse en compañía de un nieto, le pasó el teléfono.En tono amenazante, le dijeron al muchacho que tendrían que aportarle esa suma de dinero porque si no iría preso, ya que habría sufrido un “accidente” fuera del país y “su familiar se encontraba grave”.Unos minutos más tarde, un hombre se apersonó en la casa y golpeó la puerta, por lo cual llamaron a la Policía e hicieron tiempo hasta su arribo.Los efectivos policiales trasladaron al hombre a una comisaría a fin de aclarar la situación, ya que en el sistema que posee el Ministerio del Interior no surgían datos de su persona, en tanto se le incautó de manera preventiva un celular y auriculares.Policía Científica realizó pericia del documento de identidad del detenido, debido al estado que se encontraba, dado que podría estar adulterado. Una vez realizada la verificación del documento y las averiguaciones correspondientes, comprobaron que no presentaba las medidas de seguridad de un DNI emitido en la República Argentina, por lo que se confirmó que se trataba de un documento apócrifo.Así se supo que el hombre no respondía a las iniciales M.G.M., sino L.M.V. Al intervenir la Justicia, dispuso la formalización de la investigación y posterior juicio abreviado respecto de L.M.V, quien resultó imputado y condenado por “un delito de estafa en grado de tentativa, con un delito de uso de documento público falsificado”, imponiéndole como pena 5 meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba. Fuente: El Telégrafo