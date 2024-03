Instagram y Facebook registran problemas de funcionamiento a nivel mundial

Usuarios de todo el mundo reportan que no pueden entrar a Facebook (ni con el sitio ni con la aplicación). La versión Web de Instagram también tiene múltiples problemas. En el caso de Facebook, tienen problemas para acceder a su cuenta, lo que llevó a muchos a pensar que les habían robado sus datos; por suerte, se trata de un problema de Facebook. No hay nada para hacer, más que esperar.En el caso de la versión web de Instagram, muestra parte de la interfaz, pero no carga la cronología de publicaciones. La app de Instagram, en cambio, funciona sin inconvenientes.Tampoco funciona la versión web de Threads, la más nueva plataforma de publicación de contenido de Meta.Se desconocen los motivos de la falla, pero “Instagram y Facebook” son tendencia en Twitter, y el sitio Downdetector reporta múltiples quejas de los usuarios. Por lo general, este tipo de contratiempos se resuelven en menos de una hora.De todas maneras, se debe saber que si estás tratando de entrar a Instagram y ves que tu feed no actualiza, que no podés subir contenidos y que las historias no se renuevan, quédate tranquilo. No es tu celular, ni el wifi. Instagram y Facebook se cayó en todo el mundo. Fuente: (LaNación-DiarioConVos)