El Papa continúa con gripe y suspendió audiencias

El papa Francisco canceló "por precaución" las audiencias previstas para hoy a causa de una gripe "leve" que tiene desde el sábado, informó el Vaticano."Persisten los leves síntomas de gripe, sin fiebre. Por precaución, fueron de todos modos suspendidas las audiencias de esta mañana", dio a conocer un comunicado de la oficina de Prensa de la Santa Sede.Como parte de las precauciones, la Audiencia General que el Papa encabezará este miércoles se hará en el Aula Pablo VI, un espacio techado dentro del Vaticano, y no al abierto en la Plaza San Pedro, agregaron luego fuentes vaticanas a Télam.Francisco, de 87 años, rezó ayer el Ángelus desde el Vaticano luego de haber suspendido el sábado su agenda a causa de la gripe. La salud del Papa, que el 13 de marzo cumplirá once años de pontificado, últimamente acusó inquietud ya que el año pasado estuvo dos veces internado en el hospital Gemelli, primero por una pulmonía grave, a fin de marzo y luego en junio, cuando se sometió a una segunda operación abdominal. A fin de noviembre pasado, por otro lado, una bronquitis lo obligó a suspender el viaje que tenía previsto realizar a Dubái para la COP28 y últimamente se excusó más de una vez de no poder leer sus discursos por el mismo problema respiratorio.Como siempre, renovó su “más profundo afecto por el atormentado pueblo ucraniano”, pidió especialmente “por las numerosas víctimas inocentes” y por “el restablecimiento de ese poco de humanidad que cree las condiciones para una solución diplomática en busca de una paz justa y duradera”. Asimismo, llamó a la multitud presente en la Plaza de San Pedro a no olvidarse de rezar por “Palestina, por Israel y por los numerosos pueblos devastados por la guerra, y de ayudar concretamente a los que sufren”, consignó La Nación.“Pensemos en tanto sufrimiento, pensemos en los niños heridos, inocentes”, pidió, al deplorar, por otro lado, el aumento de la violencia en la parte oriental de la República Democrática del Congo y los secuestros cada vez más frecuentes en Nigeria. Manifestó, además, su cercanía a la población de Mongolia -país que visitó el año pasado-, azotado por una ola de frío intenso que está teniendo graves consecuencias humanitarias. “Este fenómeno extremo es también un signo del cambio climático y de sus efectos”, destacó, al subrayar que “la crisis climática es un problema social global, que afecta profundamente a la vida de muchos hermanos y hermanas, especialmente a los más vulnerables”. “Recemos para que se tomen decisiones sabias y valientes que contribuyan al cuidado de la creación”, pidió, finalmente.