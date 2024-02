Video: más de 100 vehículos involucrados en impresionante accidente en China

Un accidente múltiple dejó más de 100 vehículos apilados en una autopista en China, desencadenando escenas dramáticas que se volvieron virales en las redes sociales. A pesar de la magnitud del suceso, no se registraron víctimas mortales, aunque varios individuos resultaron heridos en el hecho.El incidente tuvo lugar el pasado viernes y las cámaras mostraron una imagen caótica de automóviles amontonados de forma desordenada en la carretera, con escombros y vidrios esparcidos por el área.Aunque milagrosamente no se reportaron fallecidos, tres personas fueron trasladadas al hospital por lesiones más graves. Además, seis sufrieron heridas leves que no requirieron hospitalización, según informó la policía del Parque Industrial de Suzhou a través de sus redes sociales.Las primeras informaciones sugieren que la acumulación de hielo en el asfalto, debido a las malas condiciones climáticas prevalecientes en la región, pudo haber sido la causa principal del accidente.“Afectadas por el reciente clima frío y lluvioso, las carreteras se han vuelto resbaladizas y las condiciones del tráfico son complicadas”, indicó la policía local, solicitando a los conductores que tengan precaución.

Se publicaron imágenes del caos provocado en la autopista de Suzhou. En el siguiente video se observa a las decenas de autos involucradas en el accidente.Además, la alta densidad de tráfico, provocada por las vacaciones del Año Nuevo Lunar, también pudo haber contribuido al caos en la carretera. Este tipo de accidentes masivos no son infrecuentes en China.

En 2022, más de 200 vehículos estuvieron involucrados en un incidente múltiple causado por la niebla, según reportó el diario estatal Global Times.Ante la situación, el gobierno intensificó sus medidas de respuesta de emergencia, especialmente ante las altas temperaturas.De esta manera, implementó planes para garantizar el flujo de transporte, suministros y electricidad en varias provincias y ciudades afectadas. Incluyendo Beijing, Hebei, Shanxi, Anhui y Hubei, según informaron medios locales.