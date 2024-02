Blinken visita Argentina para reunirse con Milei, en gira que incluye a Brasil

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, viajará la próxima semana a la Argentina y Brasil, donde se reunirá con los presientes Javier Milei y Luiz Inácio "Lula" Da Silva para tratar "asuntos bilaterales y globales".Según informó el Departamento de Estado, Blinken viajará a Brasilia, Río de Janeiro y Buenos Aires del 20 al 23 de febrero, con motivo de la celebración en Brasil de la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del G20, en el marco de su presidencia del grupo que reúne a las mayores economías del mundo.El influyente funcionario norteamericano se reunirá con el presidente Lula da Silva en Brasilia para hablar de la alianza entre Estados Unidos y Brasil para los derechos de los trabajadores y la cooperación en la transición energética, dijo el Departamento de Estado, antes de viajar a Río para la reunión del G20.Luego, Blinken se dirigirá a Buenos Aires para encontrarse con el presidente Milei y hablarán sobre "el crecimiento económico sostenible, nuestro compromiso común con los derechos humanos y la gobernanza democrática, los minerales críticos y la mejora del comercio y la inversión", informó el Departamento de Estado en un comunicado.La reunión entre ambos sería el viernes 23, luego de que Milei regrese de los Estados Unidos, donde participará en Washington de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), una cumbre conservadora donde expondrá el ex presidente republicano Donald Trump, rival del actual mandatario Joe Biden en la carrera presidencial estadounidense de este año.Milei no tendría allí un encuentro personal con Trump por falta de tiempos, según especificó el mandatario argentino.El líder libertario será uno de los oradores del encuentro en la que tendrán también la palabra Trump; su ex asesor Steve Bannon; el presidente del partido español Vox, Santiago Abascal; y el líder del Partido de la Independencia del Reino Unido, Nigel Farage, principal impulsor del Brexit, la salida de ese país de la Unión Europea, ocurrida el 31 de enero de 2020.