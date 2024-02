Por primera vez se fugaron presos de una cárceles de máxima seguridad en Brasil

Dos presos se fugaron de la Penitenciaría Federal de Mossoró, en el estado brasileño de Rio Grande do Norte, en la primera vez que reclusos consiguieron escapar de una de las cinco cárceles de máxima seguridad del país, informó hoy la prensa local.



La fuga se conoció esta mañana y la Policía Federal, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y las autoridades de Río Grande do Norte trabajaban para localizar a los reclusos, según la agencia estatal de noticias Brasil.



El secretario nacional de Políticas Penales, André Garcia, viajó a Mossoró para seguir de cerca la investigación, según la agencia Sputnik.



De acuerdo con datos preliminares, los fugitivos son Rogério da Silva Mendonça y Deibson Cabral Nascimento, vinculados al Comando Vermelho, el mayor grupo criminal de Brasil.



Por su parte, el Gobierno de Rio Grande do Norte informó que estaba en contacto con las secretarías de Seguridad Pública de los estados de Paraíba y de Ceará para reforzar la seguridad el límite entre esas jurisdicciones.



La Secretaría Nacional de Políticas Penales, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, responsable de la coordinación del sistema penitenciario federal, señaló en su sitio web que "nunca hubo fuga, rebelión o entrada de materiales ilícitos" en las unidades penitenciarias federales.



En Brasil funcionan cinco penitenciarías federales clasificadas como prisiones de máxima seguridad.



Cada unidad cuenta con un avanzado sistema de vigilancia con grabación de sonido ambiente y monitorización de vídeo que se replica en tiempo real en la sede de la Senappen en Brasilia.