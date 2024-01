Temblores y convulsiones: así fue la primera ejecución con nitrógeno en EE.UU

"Un paso atrás de la humanidad"

El momento de la muerte

Palabras de la Gobernadora

Una ejecución y un experimento

El estado de Alabama ejecutó este jueves al asesino convicto Kenneth Eugene Smith, el primer preso en ser ajusticiado mediante hipoxia por nitrógeno en Estados Unidos.Smith, de 58 años, perdió dos recursos finales ante la Corte Suprema y uno ante un tribunal federal de apelaciones, en los que argumentó que la ejecución era un castigo cruel e inusual.En 2022, Alabama intentó, sin éxito, ejecutar a Smith mediante inyección letal.Smith fue condenado en 1989 por el asesinato en 1988 de la esposa de un predicador, Elizabeth Sennett.La condena fue revocada en 1992 y en 1996 fue juzgado de nuevo y hallado culpable.Cinco miembros de la prensa fueron transportados en furgoneta al Centro Correccional Holman en Atmore para presenciar la ejecución este jueves."Esta noche Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás", dijo Smith, según testigos. "Gracias por apoyarme. Los amo a todos".Después de que el gas comenzó a fluir hacia su máscara, se dice que el recluso sonrió, asintió con la cabeza hacia su familia y suspiró: "Los amo".Los testigos observaron de dos a cuatro minutos de contorsiones y unos cinco minutos de respiración agitada antes de que fuera declarado muerto a las 20:25 hora local (02:25 GMT del viernes).Respirar nitrógeno sin oxígeno hace que las células del cuerpo se descompongan y provoca la muerte.Kenneth Eugene Smith, de 58 años, pareció temblar y convulsionar al principio antes de ser declarado muerto a las 8:25 p.m. el jueves en una prisión de Alabama después de respirar el gas a través de una mascarilla para provocar falta de oxígeno.Fue la primera vez que se utilizó un nuevo método de ejecución en Estados Unidos desde 1982, cuando se introdujo la inyección letal y luego se convirtió en el método más común.La ejecución duró unos 22 minutos desde el momento entre la apertura y el cierre de las cortinas hasta la sala de visualización. Smith pareció permanecer consciente durante varios minutos. Durante al menos dos minutos, pareció temblar y retorcerse en la camilla, a veces tirando de las ataduras. Siguieron varios minutos de respiración agitada, hasta que la respiración ya no fue perceptible.La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, que no respondió a una solicitud para asistir a la ejecución, confirmó la muerte de Smith en un comunicado."Después de más de 30 años e intento tras intento de engañar al sistema, el señor Smith ha respondido por sus horrendos crímenes", dijo."Rezo para que la familia de Elizabeth Sennett pueda recuperarse después de todos estos años lidiando con esa gran pérdida".La ejecución se produjo después de una batalla legal de último minuto en la que sus abogados sostuvieron que el estado lo estaba convirtiendo en sujeto de prueba para un método de ejecución experimental que podría violar la prohibición constitucional de aplicar castigos crueles e inusuales. Los tribunales federales rechazaron el intento de Smith de bloquearlo, y el último fallo se conoció el jueves por la noche de la Corte Suprema de Estados Unidos.La jueza Sonia Sotomayor, que junto con otros dos jueces liberales disintieron, escribió: “Al no haber logrado matar a Smith en su primer intento, Alabama lo ha seleccionado como su ‘conejillo de indias’ para probar un método de ejecución nunca antes intentado. El mundo está mirando”.Los magistrados de la mayoría no emitieron pronunciamientos.El estado había predicho que el gas nitrógeno causaría la pérdida del conocimiento en segundos y la muerte en minutos. El fiscal general del estado, Steve Marshall, dijo el jueves por la noche que el gas nitrógeno "tenía como objetivo ser, y ahora ha demostrado ser, un método de ejecución eficaz y humano".Cuando se le preguntó sobre los temblores y convulsiones de Smith en la camilla, el comisionado penitenciario de Alabama, John Q. Hamm, dijo que parecían ser movimientos involuntarios. Fuente: (AP y BBCMundo)