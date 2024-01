Videos: una fuerte lluvia inundó Torres, una playa muy visita por argentinos

TEMPO | Chuva forte causou alagamentos na praia de Torres, Litoral Norte do Rio Grande do Sul, na tarde desta quarta-feira. ? @aop2007 pic.twitter.com/gjUqVa0WNR — MetSul Meteorologia (@metsul) January 24, 2024

Acesso à cidade de Torres pela Rodovia do Mar.@metsul pic.twitter.com/pcOsJEwEVA — ALEXANDRE PINTO ?? (@aop2007) January 24, 2024

La ciudad brasilera de Torres (Río Grande do Sul) sufrió los embates de un fuerte temporal de lluvia este miércoles.Las consecuencias de la intensidad de la tormenta se vivieron en las calles del balneario muy conocido por turistas argentinos que todos los años lo visitan en importante número.Tanto Río Grande do Sul como Santa Catarina, estados del sur de Brasil se encontraban bajo fenómenos de tormenta por estos días y se preveía precipitaciones de varia intensidad para dicha región.El sitio especializado en clima, MetSul, informó las cantidades de agua caída en las distintas localidades del citado estado: 58 mm en Torres, 51 mm en Morrinhos do Sul, 29 mm en Terra de Areia, 24 mm en Itati e 21 mm en Três Forquilhas, sólo alguno de los datos difundidos.