Francisco pidió una “regulación ética” para la Inteligencia Artificial

El papa Francisco pidió hoy una "regulación ética" para la Inteligencia Artificial y alertó por las deepfakes y otros "riesgos y patologías" asociados, al tiempo que destacó que la herramienta solo ayudará a la comunicación "si no anula el papel del periodismo sobre el terreno".



"Baste pensar en el problema de la desinformación al que nos enfrentamos desde hace años en forma de fake news y que hoy se sirve de deepfakes, es decir, de la creación y difusión de imágenes que parecen perfectamente verosímiles pero que son falsas (también yo he sido objeto de ello), o de mensajes de audio que utilizan la voz de una persona para decir cosas que nunca ha dicho", alertó el pontífice en el mensaje publicado hoy para las Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.



Así, hizo referencia a la divulgación de fotos en las que se lo veía con una campera blanca de una marca internacional o de otras situaciones en las que se falseó su imagen.



"La simulación, que está a la base de estos programas, puede ser útil en algunos campos específicos, pero se vuelve perversa cuando distorsiona la relación con los demás y la realidad", planteó el pontífice en el escrito que lleva por título "Inteligencia artificial y sabiduría del corazón: para una comunicación plenamente humana".



Según el Papa, "ya desde la primera ola de la inteligencia artificial, la de los medios sociales, hemos comprendido su ambivalencia, dándonos cuenta tanto de sus potencialidades como de sus riesgos y patologías".



Para Francisco, "es necesario actuar preventivamente, proponiendo modelos de regulación ética para frenar las implicaciones nocivas y discriminatorias, socialmente injustas, de los sistemas de inteligencia artificial y contrarrestar su uso en la reducción del pluralismo, la polarización de la opinión pública o la construcción de un pensamiento único".



En ese marco, en su mensaje para la jornada que se celebra en mayo y que fue difundido por la oficina de Prensa de la Santa Sede, Francisco aseguró que "el uso de la inteligencia artificial podrá contribuir positivamente en el campo de la comunicación si no anula el papel del periodismo sobre el terreno, sino que, por el contrario, lo respalda" o "si aumenta la profesionalidad de la comunicación, responsabilizando a cada comunicador; si devuelve a cada ser humano el papel de sujeto, con capacidad crítica, respecto de la misma comunicación".