Un terremoto de 7,1 en la escala Richter derrumbó edificios en China

Foto: Archivo

Un terremoto de magnitud 7,1 en la escala Richter sacudió la frontera entre China y Kirguistán, por lo que las autoridades chinas activaron una respuesta de emergencia. Por el momento no se notificaron víctimas, pero se estima que hubo varios edificios derrumbados. Hubo réplicas de hasta 5,3.



El sismo tuvo lugar sobre las 02.09 horas (hora local) en el estado de Wushi, que se encuentra en la prefectura de Aksu, en la región autónoma uigur de Xinjiang, en el noroeste de China, según informó la agencia de noticias Xinhua.



El epicentro fue a 22 kilómetros de profundidad y a 50 kilómetros de la ciudad de Wushi. El temblor fue seguido por varias réplicas de hasta 5,3 grados. Algunos edificios se derrumbaron y la zona experimentó una interrupción del suministro eléctrico que se está restableciendo.



Las autoridades activaron un equipo avanzado de rescate de terremotos y un equipo ligero de Bomberos, por lo que hay cerca de un millar de personas en el lugar afectado.



Desde Kirguistán, el Ministerio de Situaciones de Emergencia ha señalado que se encuentra recopilando información y ha recomendado a los residentes que no entren en pánico, si bien no se han registrado víctimas ni daños, informa el portal de noticias kirguís Kaktus Media.



En tanto, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advirtió de la posibilidad de que hubiera víctimas, aunque no se informó de momento de ninguna en la zona montañosa y rural donde se produjo el terremoto. ”Es probable que se produzcan daños importantes y la catástrofe puede extenderse”, precisó el organismo de Estados Unidos en su informe.



En Almaty, la mayor ciudad de Kazajistán, la población también salió a la calle tras el temblor, de acuerdo a las imágenes que circularon en los medios de comunicación y en las redes sociales. No obstante, las autoridades tampoco informaron de víctimas ni daños de mayors dimensiones.



En Biskek, capital de la vecina Kirguistán, el sismo hizo temblar las paredes y la gente huyó de sus casas para refugiarse en la calle, según un periodista de la AFP.



Este sismo tiene lugar un día después de que un corrimiento de tierras sepultara a decenas de personas y causara al menos ocho muertos en el suroeste de China. En diciembre, un terremoto en el noroeste del país causó 148 muertos y miles de desplazados en la provincia de Gansu. Ese fue el sismo que registró la mayor cantidad de muertes desde 2014, cuando más de 600 personas perdieron la vida en la provincia de Yunnan, en el suroeste del país. (La Nación)