Registraron un oso hormiguero considerado extinto en un estado de Brasil

Un oso hormiguero fue detectado en el estado brasileño de Río Grande do Sul, donde la especie se consideraba extinta desde hace 130 años, y especialistas aseguraron que este registro se debe al crecimiento que experimentó el núcleo ubicado en Iberá, Corrientes, informó la Fundación Rewilding Argentina, que lleva adelante el proyecto de reintroducción de esta especie en la región.Este ejemplar apareció en el Parque Estadual Do Espinilho, ubicado al sudoeste del estado de Río Grande do Sul, donde se consideraba que la especie estaba extinguida desde hace 130 años, indicó Rewilding a través de un comunicado.El biólogo brasileño Fábio Mazim, encargado de la filmación del oso hormiguero con cámara trampa que requirió cientos de horas de trabajo, contó que ni él ni sus compañeros podían creer el registro ocurrido durante un relevamiento de la fauna silvestre del parque."Obtuvimos varios videos durante seis meses. El animal parece estar en muy buenas condiciones y establecido en la zona; por el momento nos resulta imposible determinar si es un macho o una hembra, o si se trata de uno o varios individuos distintos", afirmó Mazim.Según la veterinaria brasileña Flavia Miranda, presidente del Instituto Tamandua y que lleva más de 20 años estudiando a esta especie, "es casi seguro que este animal se haya dispersado desde la provincia de Corrientes, en Argentina, y sea parte de la población reintroducida en los esteros del Iberá; la cercanía geográfica y los caracteres morfológicos que observamos en el animal nos llevan a esta conclusión".A su vez, la bióloga Alicia Delgado, integrante de Rewilding Argentina y coordinadora del proyecto de reintroducción del oso hormiguero gigante en Iberá, recordó la liberación de la primera pareja de osos en la Colonia Carlos Pellegrini, en el año 2007.

"Fue un momento de gran emoción y también de cierta incertidumbre, ya que era la primera vez que se intentaba reintroducir a esta especie en un lugar donde había desaparecido", relató.

Otros 110 osos hormigueros fueron liberados en el marco del proyecto, que comenzó en 2007.Luego de haber estado extinto en Corrientes, varias generaciones ya habitan en Iberá, y desde hace un tiempo existen registros a más de cien kilómetros de distancia, lo que evidenció que la población reintroducida en Iberá "está creciendo y colonizando otros sectores, incluyendo ahora a Brasil", aseguraron desde Rewilding.Como próximo objetivo, los científicos intentarán capturar a este individuo para conocer su sexo, área de acción, estado sanitario y características genéticas.También se tratará de dilucidar si se trata de uno solo o más individuos, para lo que se aumentará el esfuerzo de muestreo con cámaras trampa en esa región fronteriza y se sumará también a Uruguay.Finalmente, desde la fundación concluyeron que este caso "demuestra que la recuperación de la naturaleza es posible a través de estrategias de restauración como el rewilding, y que las especies no reconocen fronteras y se deben aunar esfuerzos entre países para garantizar el éxito de estas iniciativas".