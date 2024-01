Arqueólogos hallaron ciudades perdidas en el Amazonas construidas hace 2500 años

Una expedición de arqueólogos encontró un conjunto de ciudades perdidas de 2500 años de antigüedad en la selva tropical del Amazonas, en Ecuador, que albergó a por lo menos 10.000 personas. Un mapeo reciente reveló que esos sitios eran parte de una densa red de asentamientos y vías de comunicación, enclavados en las boscosas montañas de la Cordillera de los Andes.Stéphen Rostain, arqueólogo del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, empezó a excavar en el valle de Upano hace casi 30 años. Su equipo se centró en dos grandes asentamientos, llamados Sangay y Kilamope, donde encontró montículos organizados alrededor de plazas centrales, cerámica decorada con pintura y líneas incisas, y grandes jarras que contenían los restos de la tradicional chicha de cerveza de maíz. Las fechas por radiocarbono mostraron que los sitios de Upano estuvieron ocupados desde alrededor del 500 a.C. hasta entre el 300 y el 600 d.C.“Sabía que teníamos muchos montículos, muchas estructuras. Pero no tenía una visión completa de la región”, dijo Rostain en la revista Science. El arqueólogo sostuvo que en ese entonces “no estaba seguro de cómo iba a encajar todo”.El equipo identificó cinco asentamientos grandes y diez más pequeños en 300 kilómetros cuadrados en el valle de Upano, cada uno de ellos densamente poblado de estructuras residenciales y ceremoniales. Las ciudades están intercaladas con campos agrícolas rectangulares y rodeadas de terrazas en las laderas donde la gente plantaba cultivos, incluidos maíz, mandioca y batata encontrados en excavaciones pasadas. Carreteras anchas y rectas conectaban las ciudades entre sí, y las calles discurrían entre casas y barrios dentro de cada asentamiento. “Estamos hablando de urbanismo”, dijo Fernando Mejía, arqueólogo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

“Si bien es difícil estimar la población, el sitio albergó a por lo menos 10.000 habitantes y quizás hasta 15.000 o 30.000 en su punto máximo”, dijo el arqueólogo Antoine Dorison, coautor del estudio del mismo instituto francés. Este dato es comparable con la población estimada de Londres en la época romana, que en ese entonces era la ciudad más poblada de Gran Bretaña.“Esto muestra una ocupación muy densa y una sociedad sumamente complicada”, dijo Michael Heckenberger, arqueólogo de la Universidad de Florida, que no participó en el estudio. “Para la región, está en una categoría propia en términos de qué tan temprano es”, agregó.José Iriarte, arqueólogo de la Universidad de Exeter, dijo que tendría que haber requerido un elaborado sistema de trabajo organizado construir los caminos y miles de montículos de tierra. Iriarte, quién no participó en la investigación, comentó: “Los incas y los mayas construyeron con piedras, pero la gente de la Amazonas no solía tener piedras disponibles para construir, así que lo hicieron con lodo. Sigue siendo una inmensa cantidad de trabajo”.

Los científicos también encontraron recientemente evidencias de la existencia de intrincadas sociedades en la selva tropical anteriores al contacto europeo en otros lugares de la Amazonía, como Bolivia y Brasil. “Siempre ha habido una increíble diversidad de personas y asentamientos en la Amazonía, no sólo en la manera de vivir”, dijo Rostain. “Simplemente estamos aprendiendo más de ellos”.El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Grupo de Medios de Ciencia y Educativos del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable de todo el contenido. Fuente: (AP)