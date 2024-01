Por qué EEUU y Reino Unido lanzaron un ataque contra rebeldes hutíes en Yemen

Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron este jueves un ataque militar conjunto contra objetivos de hutíes en Yemen.La ofensiva ordenada por Washington y Londres contra varias provincias controladas por rebeldes ocurre tras meses deen la guerra que estalló en Gaza el 7 de octubre tras el ataque que la milicia palestina lanzó contra Israel y que dejó 1.200 muertos. Más de 22.000 personas han perdido la vida en el territorio palestino por los ataques israelíes.Desde entonces, los rebeldes advirtieron que, aunque no está claro que todos los buques afectados por su ofensiva se dirigieran a este país, publicaLos hutíes, que desde 2015 buscan hacerse con el control de Yemen -país que está justo a las puertas del mar Rojo-, han lanzado misiles y drones contra navíos cargueros que trataban de cruzar el Canal de Suez con destino a Occidente desde Oriente y viceversa., entre ellas la petrolera British Petroleum (BP) y las navieras MSC, CMA CGM, Maersk y Hapag-Lloyd,para proteger a sus tripulaciones, barcos y mercancías, causando interrupciones en el transporte marítimo internacional.Hasta el momento, sobre los objetivos alcanzados por EE.UU. y Reino Unido en la madrugada del viernes, se han reportado ataques en la capital, Saná, y en la localidad de Al Hudayda, el bastión portuario de los hutíes en el mar Rojo.La ofensiva se realiza desde aviones, barcos y submarinos, según informó un funcionario estadounidense a la agencia Reuters.Los objetivos incluían centros logísticos, sistemas de defensa aérea y depósitos de armas.Mientras, un funcionario hutí confirmó en X, anteriormente Twitter, que se han llevado a cabo ataques en todo Yemen."La agresión estadounidense-sionista-británica contra Yemen lanza varias incursiones en la capital, Saná, la gobernación de Hudaydah, Saada y Dhamar", publicó Abdul Qader al Mortada.Los ataques de Reino Unido fueron llevados a cabo por aviones que volaban desde Akrotiri, en Chipre.Rishi Sunak, el primer ministro británico, afirmó en una declaración escrita que la Fuerza Aérea Real participó en los ataques contra "instalaciones utilizadas por los rebeldes hutíes en Yemen"."Reino Unido siempre defenderá la libertad de navegación y el libre flujo de comercio", sostuvo.Su contraparte estadounidense, también en una declaración escrita publicada al mismo tiempo, argumentó que la acción de este jueves fue “defensiva”.Joe Biden añadió que Estados Unidos y sus aliados "no tolerarán ataques contra nuestro personal ni permitirán que actores hostiles pongan en peligro la libertad de navegación en una de las rutas comerciales más críticas del mundo".También advirtió sobre posibles acciones adicionales. "No dudaré en tomar medidas adicionales para proteger a nuestra gente y el libre flujo del comercio internacional según sea necesario", dijo Biden.Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores de los hutíes, Hussein al-Izzi, dijo en una televisora yemení que Estados Unidos y el Reino Unido “pagarán un alto precio” por esta “descarada agresión”.El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, publicó una declaración en la que afirmó que la acción militar conjunta "tiene como objetivo perturbar y degradar las capacidades de los hutíes".Los ataques "se dirigieron a vehículos aéreos no tripulados, buques de superficie no tripulados, misiles de crucero de ataque terrestre y capacidades de vigilancia aérea y radar costero de los hutíes".Tras el inicio de las operaciones militares de Israel en Gaza, los rebeldes hutíes dispararon decenas de misiles y aviones no tripulados hacia territorio israelí.Estados Unidos dijo que sus buques de guerra en el mar Rojo interceptaron a algunos de ellos, mientras que otros cayeron en el mar Rojo o en el territorio de Egipto.

Los hutíes publicaron imágenes que muestran a sus combatientes secuestrando un barco en el mar Rojo el 21 de noviembre.En noviembre de 2023, los rebeldes hutíes se apoderaron en el mar Rojo de un carguero que dijeron que era israelí y lo llevaron a un lugar frente a la costa de Yemen.Israel dijo que el barco no era suyo y que no había ningún israelí entre su tripulación, pero informes no confirmados sugirieron que el barco podría haber tenido un propietario israelí.Desde el 3 de diciembre, los hutíes han atacado varios buques comerciales en el mar Rojo con drones y misiles balísticos disparados desde la costa de Yemen, que ocupan.Buques de guerra estadounidenses, británicos y franceses han interceptado muchos de estos proyectiles, pero varios barcos resultaron alcanzados.Mediterranean Shipping Company, la mayor empresa naviera del mundo, dijo que está desviando sus buques del mar Rojo. También lo hicieron la empresa francesa CMA CGM, la naviera danesa Maersk, la alemana Hapag-Lloyd y la petrolera BP.El Comando Central del ejército estadounidense dijo: "Estos ataques, si bien son lanzados por los hutíes en Yemen, están totalmente habilitados por Irán".Fue entonces cuando EE.UU. propuso un grupo de trabajo naval para proteger el transporte marítimo comercial contra nuevos ataques hutíes.Los hutíes son un grupo armado en Yemen de la minoría musulmana chiita del país, los zaidíes.El grupo se formó en la década de 1990 para combatir lo que consideraban la corrupción del entonces presidente Alí Abdalá Salé.Toman su nombre del fundador del movimiento, Hussein al Houthi. También se llaman a sí mismos Ansarolá o los Partidarios de Dios.Después de la invasión de Irak encabezada por EE.UU. en 2003, los hutíes adoptaron el lema: "Dios es grande. Muerte a EE.UU. Muerte a Israel. Maldición a los judíos y victoria para el Islam".Se declaran parte del "eje de resistencia" liderado por Irán contra Israel, EE.UU. y Occidente en general, junto con Hamás y Hezbolá.Esto explica por qué los hutíes ahora están atacando barcos con destino a Israel en el Golfo, dice Hisham al Omeisy, experto en Yemen del Instituto Europeo de la Paz."Ahora en realidad están luchando contra los imperialistas, están luchando contra los enemigos de la nación del Islam", dice. "Eso resonó bien en su base", agregó.Los hutíes ganaron gran fuerza política en Yemen a principios de 2014, cuando se levantaron contra el sucesor de Alí Abdalá Salé como presidente, Abd-Rabbu Mansur Hadi.Habiendo llegado a un acuerdo con Salé, su antiguo enemigo, pretendían restaurarlo en el poder.Tomaron el control de la provincia de Sadá en el norte de Yemen y, a principios de 2015, capturaron la capital, Saná, lo que obligó a Hadi a huir al extranjero.Arabia Saudita, vecino de Yemen, intervino militarmente para intentar derrocar a los hutíes y restaurar al presidente Hadi en el poder. Fue respaldado por Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.Los hutíes rechazaron sus ataques y han seguido controlando grandes zonas de Yemen.Mataron a Alí Abdalá Salé en 2017 cuando intentó cambiar de bando para unirse a los sauditas.