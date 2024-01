Colombia admitirá a presos colombianos que sean expulsados de Ecuador

Internacionales Las bandas criminales que desataron la violencia en Ecuador desde las cárceles

El ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, afirmó que si Ecuador expulsa a partir de mañana a 1.500 colombianos presos en cárceles, como afirmó el presiente ecuatoriano, Daniel Noboa, el Gobierno colombiano tendrá que recibirlos con independencia de si tienen o no cuentas pendientes con la ley."Si los expulsan, en primer lugar los están expulsando es de la cárcel; es decir, los están dejando en libertad y al llegar a la frontera, por supuesto que un ciudadano colombiano puede entrar a Colombia", manifestó Osuna en declaraciones a la prensa, en respuesta a las afirmaciones del mandatario ecuatoriano.Noboa, en medio de la crisis de violencia que vive su país y que se originó en las cárceles, dijo que puede comenzar a sacar a los extranjeros presos para reducir el hacinamiento y controlar mejor la situación. "Colombia dijo que nos querían ayudar y yo dije perfecto, ya les mandamos los 1.500 presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas", manifestó hoy Noboa en una entrevista con Radio Canela, citada por el diario ecuatoriano Primicias.Noboa decretó el 8 de enero el estado de excepción en momentos en que se registraban disturbios en cárceles del país contra el traslado de reos. Esa medida provocó ayer la reacción de grupos violentos que causaron terror con atentados con explosivos, secuestros de policías e, incluso, encapuchados armados -ahora detenidos- ingresaron a un canal TC Televisión, en Guayaquil, lo que decidió al mandatario a modifiar la medida y declarar el "conflicto armado interno" para habilitar la participación de las Fuerzas Armadas.Noboa agregó que estos presos colombianos "tienen ya sentencias de cinco años o más, ejecutoriadas" y, por lo tanto, pueden ser devueltos a su país de origen.Al respecto, Osuna explicó que si el Gobierno ecuatoriano concreta ese plan, las autoridades colombianas tendrán que examinar la situación judicial de cada uno de los presos que sean expulsados por la frontera.

"Al llegar a Colombia, si (un preso) tiene alguna deuda pendiente con la Justicia colombiana, pues tendrá que ser capturado y si no la tiene, pues seguirá su vida en libertad en Colombia", explicó.Ecuador y Colombia comparten una frontera de 586 kilómetros con varios pasos limítrofes, de los cuales el más importante es el de las ciudades de Ipiales (Colombia) y Tulcán (Ecuador).Osuna aclaró que este procedimiento es diferente de una repatriación de presos, para lo cual hay que completar unos trámites legales en los que se examina la situación particular de cada uno y la posibilidad de que completen la condena en su país de origen. Además, el reo debe solicitar esa medida."Si es una expulsión, pues quiere decir que simplemente llegan a la frontera y ya dependerá de la situación de cada uno de ellos frente a la justicia colombiana", agregó el ministro.Osuna reconoció que una situación de estas supondría un esfuerzo adicional para el sistema carcelario colombiano que también tiene graves problemas de hacinamiento. "Si usted me pregunta si en la cárcel de Ipiales hay 1.500 cupos, por supuesto que no. Si hay una expulsión, miraremos si las personas deben ser capturadas y pasar a disposición de un juez", dijo el Ministro.