Ecuador: relato de los periodistas de TV que fueron abordados por banda criminal

Internacionales Las bandas criminales que desataron la violencia en Ecuador desde las cárceles

El presentador Jorge Rendón, quien estaba en vivo cuando ocurrió el dramático asalto a los estudios del canal ecuatoriano TC, contó cómo fue el ataque criminal, agradeció la labor de la Policía y reveló que camarógrafos sufrieron disparos.“Es muy terrible lo que pasó. Estamos vivos, fue un ataque sumamente violento”, dijo Jorge Rendón en un video publicado en redes sociales.

El conductor narró los hechos acompañado por Stalin Baquerizo y José Luis Calderón, quien protagonizó una de las escenas más impactantes de la jornada, cuando los asaltantes lo apuntan con armas y le ponen dinamita en el bolsillo del saco frente a la cámara.“Asustados, estábamos en vivo, dando las noticias. A las 2.10 escuchamos, pensamos que era una pelea afuera del estudio, en los pasillos, pero no era así. Por interno nos dicen el productor y director de las cámaras que tuviéramos cuidado porque se están metiendo, nos estaban asaltando”, explicó.En ese momento, de acuerdo a su narración, los asaltantes trataban de meterse a la fuerza por las puertas blindadas del estudio para que los presentadores transmitan el mensaje que querían dar.Junto a sus compañeros aguantaron hasta que los llevaron a un lugar seguro donde no los vieran. Cuando entraron preguntaron por ellos, siendo las caras más visibles del canal, pero ya no estaban en el estudio.“Le dispararon a un camarógrafo en la pierna, a otro le quebraron el brazo, usaron las armas adentro”, denunció.Pocos minutos después, inició el operativo policial con la intervención de los grupos tácticos. “Los sujetos estaban bien armados, con armas de largo alcance, encapuchados”, destacó Rendón, quien agradeció enfáticamente la labor de las fuerzas de seguridad. “Hizo un excelente trabajo con sus unidades de inteligencia y tácticas, lograron dominar la situación”, subrayó.El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró un “conflicto armado interno” después del asalto del comando al canal en Guayaquil, acción que terminó con la detención de al menos trece delincuentes y la liberación del personal del canal, que había sido retenido en plena trasmisión en vivo.Noboa ya había declarado la noche del lunes el estado de excepción por 60 días, con toque de queda durante la noche y madrugada, pero la medida no evitó que el caos se apoderara de varias ciudades y provincias del país.Ecuador ha vivido motines en seis cárceles y se registraron otros actos violentos en Quito y varias ciudades más. Fuente: (EFE)