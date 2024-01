Ecuador: declaran estado de "conflicto armado interno" y movilizan a las FF.AA.

Hombres encapuchados tomaron un canal de TV en Guayaquil mientras se oían disparos y gritos, en una violenta jornada que incluyó el secuestro de varios policías y generó que el presidente Daniel Noboa declarara un estado de "conflicto armado interno" en Ecuador.Algunos de los atacantes hicieron gestos a la cámara y se escuchó a alguien gritar "no policía", antes de que la transmisión fuera cortada.La Policía Nacional dijo en redes sociales que sus unidades especializadas intervinieron y comenzaron a evacuar al personal de la cadena de televisión.Noboa, ex legislador e hijo de uno de los hombres más ricos del país, asumió el cargo en noviembre con la promesa de arreglar la atribulada economía y detener una ola de violencia en las calles y en las prisiones que ha estado creciendo en los últimos años.En un decreto publicado el martes por la tarde, Noboa dijo que reconocía la existencia de un "conflicto armado interno" en Ecuador e identificaba a varias bandas criminales como "organizaciones terroristas", entre ellos Los Choneros.El decreto también ordenaba a las Fuerzas Armadas "neutralizar" a los grupos.El mandatario había declarado el lunes el estado de excepción de 60 días -una herramienta usada por su predecesor con poco éxito-, permitiendo patrullas militares, incluso en las prisiones, y estableciendo un toque de queda nocturno a nivel nacional.La medida fue una respuesta a la desaparición de Adolfo Macías, líder de la banda criminal Los Choneros, del penal donde cumplía una condena de 34 años, e incidentes de seguridad en varias cárceles, incluyendo la retención de guardias penitenciarios por parte de los presos.Tres agentes que trabajaban en el turno de noche fueron secuestrados de su comisaría en la ciudad sureña de Machala, dijo el martes la policía en las redes sociales, mientras que un cuarto agente fue secuestrado por tres delincuentes en Quito.Otros tres agentes fueron secuestrados en la provincia de Los Ríos, después de que una patrulla fuera afectada por la detonación de un artefacto explosivo."Ninguno de estos hechos quedará en la impunidad", señaló la policía, que no ha dado detalles sobre si los secuestradores han presentado demandas.La policía dijo que hubo nuevas explosiones en las provincias de Esmeraldas y Los Ríos, mientras que la alcaldía de la ciudad de Cuenca confirmó otra y la Fiscalía General dijo que investigaba una en Guayaquil. Los medios locales también han informado de explosiones en Loja y Machala.Las autoridades no han dado una causa de ninguna de las explosiones y nadie se ha atribuido la responsabilidad.

La agencia penitenciaria SNAI dijo que un grupo de presos se fugó, entre ellos Fabricio Colón Pico, cabecilla de un grupo delictivo y quien habría estado involucrado en un complot de ataque contra el fiscal general. Doce fugitivos fueron recapturados, dijo SNAI, sin compartir más detalles.Noboa planea realizar una consulta popular centrada en los esfuerzos de seguridad y el combate al crimen. Fuente: (Reuters-NA).