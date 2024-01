El año 2023 fue el más cálido en todo el mundo: superó el récord de 2016

"El 2023 experimentó una temperatura media mundial de 14,98 grados Celsius, es decir 0,17° C por encima del récord anual precedente de 2016", explicó el observatorio europeo sobre cambio climático.



El organismo detalló que los océanos baten récords de temperatura estacional desde hace nueve meses, reportó la agencia de noticias AFP.



Las temperaturas medias de la superficie de los océanos en 2023 "se mantuvieron a un nivel elevado e inhabitual, hasta alcanzar niveles récord estacionales entre abril y diciembre", acompañadas por el fenómeno climático El Niño, anunció el servicio Copernicus.



El histórico Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático fue suscripto por casi 200 países en 2015, para intentar contener el aumento de la temperatura media en un máximo de 2º C, e idealmente en +1,5º C.



Cada temperatura de la superficie marina registrada batió reiteradamente el récord de su estación correspondiente, en todo el mundo, según los datos de los expertos europeos.



Este incremento de la temperatura también provoca el derretimiento de las plataformas de hielo flotantes de Groenlandia y la Antártida, cruciales para retener agua dulce de los glaciares y prevenir un aumento masivo del nivel de los océanos.



El hielo marino de la Antártida, según Copernicus, llegó a niveles récord durante ocho meses el año pasado.



El reporte del observatorio europeo coincidió con un informe difundido a principios de diciembre por el Servicio Meteorológico Nacional que alertó que el



2023 fue el más cálido de los últimos 62 años, al detectar que la temperatura media fue 0,96 grados superior al período de referencia analizado lo que sitúa, hasta octubre, al 2023 como el año más cálido desde 1961.



En su Reporte Provisional sobre el estado del clima en Argentina, el SMN señaló que luego de un 2022 cálido, los primeros diez meses del 2023 presentaron una temperatura media superior a lo normal, con respecto al período de referencia 1991-2020, y remarcó que en el verano de 2022-2023, el país atravesó por diez olas de calor, un hecho "sin precedentes", y entre noviembre y marzo, hubo al menos un evento de extremo calor por mes.