Cómo el multimillonario Jeffrey Epstein reclutaba a jóvenes para abusar de ellas

Internacionales Se conocen nombres de famosos de Hollywood vinculados al caso Epstein

Foto: La mayoría de las mujeres reclutadas no tenían experiencia en masajes y eran menores de 18 años

Más de 150 personas mencionadas

Foto: Ghislaine Maxwell era parte del reclutamiento de las mujeres abusadas

Intercambio de correos

Foto: Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell con Donald Trump y su esposa Melania

Una segunda tanda de documentos judiciales relacionados con elmuestra cómo decenas de chicas fueron reclutadas en su mansión frente al mar.30 mujeres le dijeron a un detective de la policía de Florida que habían hablado de "realizar masajes y trabajos" en ese lugar y algunas de ellas recibieron dinero para que llevaran a sus amigas, según declaró el oficial en su testimonio.Maxwell quedó detenida en 2022 por traficar menores para Epstein. Gran parte del material de esta tanda de documentos, así como de las 900 páginas desveladas el miércoles, ya había salido a la luz durante su juicio.En una declaración de 2016, Joseph Recarey, un detective de la policía de Palm Beach, Florida, dijo que aproximadamente 30 mujeres habían hablado con él sobre "realizar masajes y trabajos en la casa de Epstein" en esa comunidad costera.Recarey dijo también que Maxwell estaba involucrada en el reclutamiento de las chicas, que solo dos de ellas tenían experiencia en masajes y que la mayoría eran menores de 18 años.A la pregunta de cómo pudo Epstein acceder a tantas chicas menores de edad, el detective dijo: "A cada una de las víctimas que iban a la casa se les pedía que trajeran a sus amigas".A algunas se les pagaba por reclutarlas, dijo. También añadió Recarey: "Cuando iban a realizar un masaje, era para la satisfacción sexual [de Epstein]".La jueza Loretta Preska dictaminó el mes pasado que ya no había justificación legal para retener los nombres depresentado por Virginia Giuffre, una de las demandantes contra Epstein.En los documentos aparecen mencionadas numerosas personas como parte de diversos procedimientos judiciales, lo que no sugiere necesariamente que hayan cometido actos ilícitos relacionados con Epstein.Los expedientes judiciales publicados este miércoles y jueves contienen referenciasEntre las denuncias detalladas anteriormente contra el príncipe Andrés figura queen Londres, Nueva York y en la isla de Epstein en las Islas Vírgenes, después de que Maxwell le dieras órdenes a la adolescente al respecto.El duque de York negó estas acusaciones.Los nuevos documentos también incluyen una sugerencia del abogado de la demandante Virginia Giuffre, según quien el expresidente Clintonsobre las actividades de Maxwell y Epstein al haber viajado con ellos.Clinton reconoció haber estado vinculado a Epstein y haber viajado en el jet privado del millonario en viajes humanitarios, pero negó haber cometido delitos o tener conocimiento de ellos.En ninguno de los documentos se sugiere ilegalidad alguna por parte de Clinton.En la última tanda de documentos, Giuffre dice que el expresidente de EE.UU.y les dijo que no escribieran artículos sobre tráfico sexual acerca de "su buen amigo" Epstein.La BBC se puso en contacto con la Fundación Clinton para conseguir su respuesta y un portavoz citó los informes de los medios de comunicación de una declaración del exeditor de Vanity Fair, Graydon Carter, diciendo que el supuesto incidenteLase ha puesto en contacto con Condé Nast, la empresa matriz de Vanity Fair, para incluir sus comentarios.En otro hilo de correos electrónicos, entre la experiodista del Mail on Sunday, Sharon Churcher, y Giuffre, hablan de una propuesta de la revista Vanity Fair para comprar una foto de ella.La periodista aconseja a la demandante que diga que no tiene más que revelar en ese momento sobre cómo fue supuestamente víctima de trata sexual para "dos de los políticos más respetados del mundo".Los políticos presuntamente implicadosEn otro documento judicial publicado el miércoles, una demandante identificada como N.N. Nº 3 dice que Epstein la sometió a trata "con fines sexuales para, entre ellos numerosos políticos estadounidenses destacados, poderosos directivos de empresas, presidentes extranjeros, un conocido primer ministro y otros líderes mundiales".La N.N. Nº 3 ha sido nombrada anteriormente en los medios de comunicación como Virginia Giuffre.Los nuevos archivos dados a conocer incluyenen los que sostienen que la periodista Churcher había ayudado a "tramar" acusaciones contra el príncipe Andrés, así como contra el abogado estadounidense Alan Dershowitz.Lase ha puesto en contacto con Churcher y con el Mail on Sunday para incluir su posición sobre el tema.Dershowitz presentó una petición para que se divulgaran los documentos el jueves, siguiendo la solicitud del diario Miami Herald."Hay pruebas irrefutables que no se han dado a conocer. Ellas se refieren a la credibilidad -y a la falta de ella- de algunos demandantes y de algunos acusados. He visto estos documentos suprimidos. Nada debería ser suprimido", dijo a Fox News este jueves el exprofesor de Derecho de Harvard.y se quitó la vida en 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual.Maxwell, hija del magnate editorial Robert Maxwell, cumple actualmente unapor su papel como reclutadora de Epstein.Sus abogados están apelando a la sentencia.