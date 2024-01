EE.UU: detienen a mujer por matar a dos de sus hijos y herir de gravedad a otro

Kimberlee Singler, de 35 años, residente de Colorado, es acusada de haber degollado a dos de sus hijos y herir de gravedad a la tercera. El pasado 19 de diciembre, luego de simular un robo violento y llamar al 911, las autoridades encontraron a Singler y a su hija de 11 años heridas, mientras que sus hijos de 9 y 7 años fueron hallados sin vida. Luego de una investigación se llegó a la conclusión que fue la madre quien habría atacado a sus propios hijos. Cuando fue dada de alta se dio a la fuga y fue capturada el pasado sábado en el Reino Unido.Todo comienza el pasado 19 de diciembre con un llamado de la misma Singler pidiendo ayuda. Cuando la policía llega al lugar encuentran los cuerpos sin vida de dos de sus hijos, una tercera mal herida. Inicialmente, la madre y su hija herida fueron llevadas al hospital, pero la mujer fue dada de alta ese mismo día. Después de una investigación más detallada, la policía descartó el informe de robo inicial, desencadenando la orden de arresto emitida el martes siguiente. Para ese momento la acusada se habia dado a la fuga y no encontraban su paradero. Las autoridades advirtieron, en ese momento, que Singler podría encontrarse en cualquier lugar, y el FBI se unió a la búsqueda.De acuerdo con informes locales, Singler y su exmarido, Kevin Wentz, estaban inmersos en una batalla legal por la custodia de sus hijos, marcada por denuncias de violencia de género y amenazas. El abogado de Wentz emitió un comunicado expresando la conmoción y tristeza de la familia, prometiendo declaraciones adicionales sobre la investigación, explicó ABC.Kimberlee Singler fue arrestada el sábado en el Reino Unido, donde hizo su primera comparecencia ante el tribunal. Ella compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster para una audiencia de extradición.El Departamento de Policía de Colorado Springs dijo el domingo que Singler fue arrestada sin incidentes, pero no compartió otra información ni fotografías. Los funcionarios dicen que se dará a conocer más información en una conferencia de prensa, pero no indicaron cuándo se llevaría a cabo.Singler enfrenta cargos graves, incluyendo cuatro de asesinato en primer grado, dos de intento de asesinato en primer grado, tres de abuso infantil y uno de agresión, según la orden de arresto. Aunque se fijó una fianza de 10 millones de dólares, los detalles específicos de la orden de arresto están sellados bajo una orden judicial. La hija de 11 años, la única sobreviviente entre los niños, ha sido dada de alta y se encuentra en proceso de recuperación.