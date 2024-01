Son al menos 13 los muertos por el terremoto en Japón

El balance provisional de fallecidos por el terremoto de de magnitud 7,5 que afectó la costa oeste de Japón el día de Año Nuevo se elevó a 13, al tiempo que se produjeron importantes daños materiales y desde el consulado argentino en Tokio informaron que "no hay ciudadanos argentinos en el epicentro" de los temblores.Las 13 víctimas se registraron en la ciudad de Wajima, en la prefectura de Ishikawa, si bien los daños se extienden a las prefecturas de Niigata, Fukui, Toyama y Gifu, según las autoridades, informó la agencia de noticias Europa Press.El primer ministro nipón, Fumio Kishida, convocó un "cuartel general de respuesta a emergencia a desastres" bajo su dirección y anunció la movilización de las fuerzas de seguridad y emergencia del país, mientras que confirmó "daños a escala extremadamente grande, incluyendo numerosas víctimas humanas, derrumbes de edificios e incendios"."Lo primero que debemos hacer es comprender la situación sobre el terreno. Hemos estado haciendo todo lo posible desde anoche para recopilar información, pero debido al cierre de carreteras, es extremadamente difícil ingresar a la parte norte de la península de Noto", agregó.El sismo de magnitud 7,5 sacudió la prefectura de Ishikawa, del lado del Mar de Japón, en la isla principal de Honshu, informó el Instituto Geofísico Americano (USGS).El sismo, con un hipocentro en torno a los diez kilómetros de profundidad, ha sido el más intenso de la cadena de 20 terremotos registrados en las inmediaciones de la costa de Ishikawa y la vecina prefectura de Niigata.Las autoridades exhortaron a la población a refugiarse ante el riesgo de olas gigantes, consignó la agencia de noticias AFP.La agencia Euronews reportó que las autoridades japonesas activaron una alerta de tsunami advirtiendo de posibles olas de hasta cinco metros en prácticamente todo su litoral occidental tras un fuerte terremoto de 7,4 ocurrido en la prefectura de Ishikawa, situada en el centro de la isla de Honshu, la principal del país, frente a la costa del mar de Japón.En diálogo telefónico con la agencia, el encargado de la sección consular de la embajada argentina en Japón, Mauricio Muñoz, explicó a esta agencia que "en Japón viven aproximadamente unos 3.000 argentinos, pero ninguno vive en el epicentro del terremoto, en la localidad de Noto, en la prefectura de Ishikawa, que tiene una población estimada en 16.000 habitantes".Las primeras olas, con una altura de 1,20 metros aproximadamente, llegaron a la ciudad de Wajima, unos 500 kilómetros al oeste de Tokio en torno a las 16.21 hora local (4.21 de la mañana de esta madrugada en Argentina), informó la cadena de radiotelevisión pública NHK, que activó la programación de emergencia, con los presentadores instando a gritos a la población para que se alejen de las costas y busquen resguardo en terrenos elevados."Somos conscientes de que sus casas y pertenencias son muy queridas para ustedes, pero sus vidas son más importantes que cualquier otra cosa. Corran a las zonas más altas posibles", dijo un presentador del canal NHK.Poco después, las primeras consecuencias comenzaron a sentirse en las costas.Olas de 1,2 metros de altura golpearon el puerto de Wajima, en la península de Noto, y otras más pequeñas se registraron en otros lados, incluido en la isla de Hokkaido, en el norte.La agencia meteorológica japonesa (JMA) emitió una advertencia por tsunami con olas que podían alcanzar los cinco metros, pero la revisó después a la baja.El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Hawái, informó horas después que el riesgo había quedado atrás: "La amenaza de tsunami pasó en gran medida", declaró la agencia estadounidense.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció en comunicado "la asistencia que sea necesaria al pueblo japonés".Las autoridades usaron también 20 aviones militares para registrar los daños.En tanto, la autoridad de transporte cerró las autopistas en la zona cercana al epicentro y Japan Railways anunció que los trenes de alta velocidad entre Tokio y la prefectura de Ishikawa quedaron interrumpidos.El Gobierno, por otro lado, precisó que no se registraron consecuencias en las centrales nucleares del país.En Ishikawa y las prefecturas vecinas de Toyama y Niigata unos 33.500 hogares quedaron privados de electricidad y muchas casas se derrumbaron en la ciudad de Suzu, según los informes.Los daños causados por los sismos afectaron sobre todo a las casas antiguas, que suelen ser de madera.En un video en la red social X se pudo ver a casas antiguas destruidas. "Es el distrito Matsunami de Noto. Estamos en una situación horrible. Por favor, ayúdenos. Mi ciudad está en una situación horrible", lamentó una persona en la grabación."Hay un gran incendio. No podemos decir de inmediato cuántas casas están afectadas", dijo a la agencia AFP un bombero de la localidad.Algunas ciudades del extremo oriente ruso emitieron también alertas por posible riesgo de tsunami, aunque sin proceder a evacuaciones.Las autoridades de Vladivostok, ciudad rusa de 600.000 habitantes, aconsejaron a los pescadores regresar a puerto.En total se registraron en la península de Noto más de 50 sismos de magnitud 3,2 o superior en un lapso de cuatro horas.Situado en el denominado "cinturón de fuego" del Pacífico, Japón es uno de los países del mundo donde los sismos son más frecuentes.El archipiélago aplica normas de construcción extremadamente estrictas, de modo que los edificios suelen ser capaces de resistir fuertes sismos, y los residentes están acostumbrados a este tipo de situaciones.Pero persiste en el país el traumático recuerdo del terrible terremoto de magnitud 9,0 seguido de un gigantesco tsunami que en marzo de 2011 provocó una catástrofe que dejó unos 20.000 muertos o desaparecidos.Esa catástrofe incluyó el accidente nuclear de Fukushima, el peor registrado en el mundo desde el de Chernóbil en 1986.El tsunami causó que se fundieran tres reactores de la central nuclear japonesa.