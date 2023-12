Anularon en Bolivia la reelección indefinida y Morales no será candidato en 2025

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia anuló la reelección presidencial indefinida en el país, por lo que el ex presidente Evo Morales no podrá presentarse en las elecciones de 2025.En la Sentencia Constitucional 1010/2023, el organismo boliviano sentenció que la reelección presidencial indefinida no existe y “no es un derecho humano”. De esta forma, estableció que el presidente y el vicepresidente de Bolivia no pueden ejercer un mandato más de dos veces de forma continua o discontinua, al igual que senadores, diputados o las autoridades judiciales.Esta resolución es una mala noticia para Morales, que fue presidente de Bolivia durante tres mandatos consecutivos entre 2006 y 2019. La intención del ex mandatario era la de presentarse en las elecciones generales de 2025, algo que no podrá realizar a partir de esta decisión.La sentencia se hizo en aplicación de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2019 y anula una sentencia que el mismo TCP emitió en 2017. Por otra parte, la Constitución Política del Estado de Bolivia establece que nadie puede gobernar el país por más de dos periodos consecutivos.En febrero de 2016 se llevó a cabo un referéndum para aprobar o rechazar el proyecto de modificación constitucional, en donde precisamente se buscaba revertir esto y así permitir que tanto el presidente como el vicepresidente pudiesen permanecer en el poder por más períodos. El “no” se impuso con el 51,30% de los votos.En aquel entonces, Morales desconoció el resultado y en 2017 el Tribunal Constitucional lo habilitó para volver a presentarse, dado que consideró que se violentaba su derecho humano. En septiembre de 2023, el líder indígena anunció que quería presentarse a los comicios de 2025. Con esta nueva sentencia, sus aspiraciones quedaron en el camino. El fallo sobrevino en medio de una batalla del propio Evo con el actual presidente del país, Luis Arce, quien pasó de ser su principal pupilo y aliado a su “peor enemigo”, tal como lo definió el ex presidente boliviano. Morales aún no se pronunció sobre esta nueva sentencia. Sin embargo, distintos voceros de la oposición aplaudieron la decisión del TCP.Arce fue echado del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido mediante el cual alcanzó la presidencia en 2020. “Se da por conocimiento la auto expulsión de Luis Arce Catacora y (el vicepresidente) David Choquehuanca por no asistir al congreso del MAS-IPSP”, anunció Roger Wilcarani, miembro de la Comisión Orgánica del partido.