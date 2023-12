Evo Morales: “Es muy grave lo que está pasando en Argentina”

El ex presidente de Bolivia Evo Morales criticó al gobierno de Javier Milei y puso en duda que concluya su mandato constitucional de cuatro años.



"Estuve en Argentina a fines de diciembre y me despedí por cuatro años. A lo mejor ya no son cuatro años", lanzó Morales en declaraciones radiales.



En esa línea, analizó: “Es muy grave lo que está pasando en Argentina. Tengo alguna información, los dirigentes me comentan”.



“También algunos hermanos que viven allá me decían que, por ejemplo, si el kilo de arroz costaba 10 bolivianos, ahora cuesta 20”.



Y agregó: “Con el salario ya no pueden pagar tarifas de energía eléctrica y ahora la gente humilde compra velitas para vivir”.



Sobre el DNU que promovió la semana pasada Milei y que provocó una serie de manifestaciones en Buenos Aires, Morales dijo que se trató de “clase media”.



"Es gobernar con decreto, decreto y decreto... La derecha gobierna con decretos", fustigó el jefe de Estado. (NA)