Un barco que funcionaba como boliche se hundió con más de 100 personas a bordo

El barco Kartel que funcionaba como boliche se hundió este domingo con más de 100 personas a bordo en el río Sava de Belgrado. El accidente no se convirtió en tragedia debido a que todos los asistentes al evento fueron rescatados y no hubo víctimas fatales, según las autoridades. Aunque muchos de ellos quedaron heridos y necesitaron atención médica, según informó Informer.



Un testigo habló con el mismo medio y comentó: “La gente empezó a bajar del barco, todos empujándose, gritando, y ya habían llegado a la mitad del puente de madera, cuando empezó a crujir y el barco se hundió. Entonces hubo gritos y un pánico aún mayor, y todos los que bajaban cayeron al agua porque no sabían que el puente se había roto, cayeron unos encima de otros. Algunos ni siquiera sabían nadar, entonces se salvaron unos a otros”.



Además, se refirió esta persona a la estabilidad del barco: “Creo que el barco no era lo suficientemente estable, pero que el 80% de la estabilidad la tenía ese puente porque al romperse el puente, la balsa empezó a curvarse”.



Y, por último, el testigo habló sobre la velocidad con la que sucedieron los hechos: “Todo pasó en un segundo, la fiesta estaba prevista hasta las 2 y media, y todo acabó a la una. De repente, un par de tipos de seguridad subieron al barco, entre la multitud, y comenzaron a echar a la gente una por una, entre 10 y 15, pero empezaron a quejarse. Los guardias de seguridad no reaccionaron a sus palabras y cuando salieron, surgió un pequeño conflicto, una pelea entre ellos”.



Las autoridades locales ahora buscan esclarecer cuáles fueron las causas del accidente y hay una investigación en curso según informó la cadena RTS. (TN)