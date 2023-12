Cayó una avioneta en Brasil: fallecieron cinco personas

Una avioneta se estrelló este sábado en un barrio residencial de Jaboticabal, en el interior del estado San Pablo, Brasil, y dejó cinco muertos, entre ellos una niña. Las primeras investigaciones arrojaron que la aeronave tenía más peso de lo permitido. Su dueño era un empresario, identificado como Delcides Menezes Tiago, que también estaba pilotando el avión.



El monomotor de modelo RV-10 cayó en picada desde el cielo y se estrelló en la Avenida Serafina Gonzales, lo que provocó un incendio y posterior explosión que calcinó a todos sus ocupantes. Según pudo reconstruir el medio O Globo, el empresario, que fue expresidente de la Asociación Comercial de Montes Altos, fue desde su ciudad natal hacia Fernandópolis a visitar a unos amigos con los que daría un paseo en el avión.



La niña que encontraron el equipo de rescate podría ser una de las hijas de su amiga, aunque los bomberos no detallaron si todas las víctimas viajaban en la aeronave de pequeño porte.



Si bien no están esclarecidas las causas del accidente, el monomotor fabricado en 2012 trasladaba más peso que el permitido. Además, ese modelo permite cuatro ocupantes, entre ellos el piloto. Bomberos de la localidad de Jaboticabal trabajaron en el lugar para apagar las llamas. El video difundido en redes sociales muestra al fuego apoderándose de la aeronave, calcinando a sus ocupantes.



La hija del empresario explicó al medio local que su padre “tenía la costumbre de dar paseos en avión y fue a buscar a sus amigos a dar un paseo. La distancia era de unos 30 minutos desde aquí [Montes Altos]hasta Fernandópolis”. También agregó que Delcides “tiene la licencia desde hace tiempo, pero no hace mucho que la posee”.



“Todavía estoy intentando procesar todo. La Policía nos avisó, me dijeron los nombres, pero no conozco bien a la gente. Están ahí quitando cosas, está lloviendo mucho”, lamentó la mujer. (La Nación)