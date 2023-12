Se registró un tiroteo en Praga: se desconoce el número de muertos

Un tiroteo en el centro de Praga ha causado la muerte de un número indeterminado de personas y heridas a otras, según informó la policía este jueves. El atacante fue abatido.



“Según las primeras informaciones, podemos confirmar que hubo muertos y heridos en el lugar”, señaló la policía en la red social X.



La televisión checa anunció, citando a los equipos de rescate, que eran 10 las víctimas mortales. Sin embargo, aún no había un parte oficial.



La policía no dio detalles sobre las víctimas o las circunstancias del tiroteo del jueves en la capital de la República Checa, pero explicóque los agentes fueron desplegados debido a un tiroteo en una institución educativa de la plaza Jan Palach. La Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina y la Academia de Artes, Arquitectura y Diseño se encuentran en esa zona.



“Instamos a los ciudadanos a no permanecer en las inmediaciones y a no salir de casa. La intervención policial sigue en curso”, añadió.



Más tarde la policía anunció que había abatido al perpetrador. Su identidad y el motivo del ataque aún se desconocen.



“¡El hombre armado fue eliminado! El edificio está siendo evacuado en estos momentos y hay varios muertos y decenas de heridos en el lugar”, indicó después la policía en la red social X, antes Twitter.



Los estudiantes indicaron en redes sociales que todavía había gente encerrada en las aulas mientras esperaban a ser evacuados. Un estudiante de periodismo subió una foto de una puerta totalmente bloqueada con bancos para evitar que el prepetrador ingrese.



“Actualmente atrapado en mi clase en Praga. El tirador está muerto, pero estamos esperando a ser evacuados. Rezando para salir con vida. Cerré la puerta antes de que el tirador intentara abrirla. Maldito infierno”, escribió.



Citando los “trágicos sucesos de la Facultad de Filosofía”, el primer ministro checo, Petr Fiala, canceló sus planes en Olomouc, una ciudad de Moravia, al este, y regresó a la capital.



Por su parte, Bohuslav Svoboda, alcalde de Praga, dijo estar “completamente conmocionado por lo ocurrido en la Academia de Artes de Praga”. (La Nación)