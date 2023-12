EE.UU: la Justicia prohíbe a Trump participar en las elecciones presidenciales

"Estado de paranoia"

¿Qué dice la enmienda constitucional?

En una decisión de 4 votos contra 3, el tribunal dictaminó que Trump no es un candidato elegible por haber participado en una insurrección por los disturbios del Capitolio de Estados Unidos hace casi tres años.Es la primera vez que se utiliza la Sección 3 de la 14ª Enmienda de la Constitución para descalificar a un candidato presidencial.Desde su comando de campaña prometieron que alegarán el fallo ante la Corte Suprema de Estados Unidos.Al criticar la decisión, los asesores de Trump dijeron que era "completamente errónea".Varios intentos de sacar a Trump de la boleta electoral en otros estados han fracasado, como ocurrió en New Hampshire, Minnesota y Michigan.Los jueces escribieron en su fallo: "No llegamos a estas conclusiones a la ligera. Somos conscientes de la magnitud y el peso de las cuestiones que ahora tenemos ante nosotros"."Somos igualmente conscientes de nuestro deber solemne de aplicar la ley, sin temor ni favoritismo, y sin dejarnos llevar por la reacción pública a las decisiones que la ley exige que tomemos", señalan.El fallo revoca uno anterior de un juez de Colorado, que dictaminó que la prohibición cometer una insurrección que recoge la 14ª Enmienda no se aplicaba a los presidentes porque la sección no los nombra explícitamente.Ese mismo juez, de un tribunal de primera instancia, también determinó que Trump había participado en una insurrección el día de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, cuando sus partidarios irrumpieron en el Congreso mientras los legisladores certificaban la victoria electoral de Joe Biden.En un comunicado, Steven Cheung, portavoz de la campaña de Trump, calificó el fallo de "completamente defectuoso" y criticó a los jueces, todos nombrados por gobernadores demócratas."Los líderes del Partido Demócrata están en un estado de paranoia por la creciente y dominante ventaja que el presidente Trump ha acumulado en las encuestas", dijo Cheung."Han perdido la fe en la fallida presidencia de Biden y ahora están haciendo todo lo posible para evitar que los votantes estadounidenses los echen de sus cargos el próximo noviembre".Cheung añadió queVoceros de la campaña a la reelección de Biden se negaron a comentar sobre el fallo de Colorado.Pero un demócrata de alto rango afiliado a la campaña dijo a CBS News, socio estadounidense de la, que la decisión ayudaría a los demócratas al respaldar su argumento de que el motín del Capitolio de Estados Unidos fue un intento de insurrección.La fuente dijo que también ayudaría a los demócratas a mostrar "las marcadas diferencias" entre Trump y Biden.Los legisladores republicanos condenaron la decisión, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien la calificó de "un ataque partidista apenas disimulado"."Independientemente de su afiliación política, a cada ciudadano registrado para votar no se le debe negar el derecho de apoyar a nuestro ex presidente y a la persona que lidera todas las encuestas de las primarias republicanas", dijo.Uno de ellos, Vivek Ramaswamy prometió retirar su nombre de la boleta si no se restablece esta candidatura.Trump asistió a un evento de campaña este martes por la noche, pero no se refirió al fallo. Pero un correo electrónico para la recaudación de fondos de esta carrera presidencialEl Partido Republicano de Colorado también respondió diciendo que se retiraría del proceso de primarias del estado si se permitía que el fallo se mantuviera.Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, un grupo de vigilancia que presentó el caso, acogió con satisfacción el fallo., afirmó en un comunicado el presidente del grupo, Noah Bookbinder.La 14ª Enmienda fue ratificada después de la Guerra Civil estadounidense. Su Sección 3 tenía como objetivo impedir que los secesionistas regresaran a roles gubernamentales una vez que los estados del sur volvieran a ser parte de la Unión.Se utilizó contra el presidente confederado Jefferson Davis y su vicepresidente Alexander Stephens, pero rara vez se ha invocado desde entonces.. Pero si los tribunales de los estados más competitivos hicieran lo mismo con el fallo del martes, la candidatura de Trump a la Casa Blanca podría enfrentar serios problemas.Durante un juicio de una semana en Colorado el mes pasado, sus abogados argumentaron que no debería ser descalificado porque no era responsable de los disturbios en el Capitolio.Dijeron que los mensajes de Trump antes de los disturbios eran "un llamado a sus seguidores a luchar y (...) sus seguidores respondieron a ese llamado".Carlos Samour, uno de los tres jueces que votaron en contra, argumentó que el gobierno no podía "privar a alguien del derecho a ocupar un cargo público sin el debido proceso legal"."Incluso si estamos convencidos de que un candidato cometió actos horribles en el pasado -me atrevo a decir, participó en una insurrección- debe haber un debido proceso antes de que podamos declarar a ese individuo inhabilitado para ocupar un cargo público", escribió.Trump enfrenta cuatro casos penales, incluido un caso federal y otro estatal en Georgia, relacionados con sus presuntos esfuerzos de subversión electoral. Fuente: (BBCMundo)