Entre Diseño e Innovación: Argentina Brilla en la Cumbre BRICS + Fashion Summit

El diseño, el conocimiento y el buen gusto se encuentran en la cumbre BRICS + Fashion Summit

Argentina, presente en la cumbre impulsando el desarrollo de la industria hacia nuevos destinos

Innovación y Sostenibilidad: Definiendo el Futuro de la Moda en la Era BRICS

Argentina está considerando unirse al prestigioso bloque de países BRICS, cuyos miembros están forjando nuevos caminos hacia un desarrollo colaborativo en varias industrias. El sector de la moda no es la excepción.Una perfecta demostración de esto es la cumbre BRICS + Fashion Summit, que se celebró recientemente en Moscú. A principios de diciembre de este año gran cantidad de diseñadores internacionales visitaron la capital rusa, adornando la Plaza Roja y sus pintorescos alrededores con los más exquisitos diseños.Este evento se ha destacado por su versatilidad y su ambiente inclusivo. Además de espectáculos y muestras, los concurrentes accedieron a charlas, debates y máster classes.Uno de los principales objetivos ha sido deliberar acerca del futuro de la industria y de cómo adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. La tercera década del siglo XXI presenta un abanico mucho más amplio que da lugar a las individualidades, cuestión que también influye en las tendencias de la moda actual. También se hace cada vez más necesario encontrar vías sustentables para llevar a cabo las confecciones.En lo que respecta a conferencias, la cumbre ha contado con líderes de la industria y expertos como el jefe ejecutivo de la asociación de la moda en China, Yang Jian, y la fundadora y directora del Consejo Islámico de la Moda, Alia Khan. Treinta y siete académicos han participado, compartiendo su saber y su experiencia en el marco de la cumbre. Entre ellos se encuentran Gulbash Duggal, decano de la Universidad Internacional de la Moda, y Gregg Maragelis, jefe de la Universidad de Diseño de Moda de Cape Town.Históricamente, diseñadores provenientes de diversas partes del mundo han encontrado desafios en las clásicas capitales de la moda como París, Milán, Londres y Nueva York, especialmente en lo que respecta a obtener reconocimiento global. No obstante, la cumbre BRICS + Fashion Summit, recientemente celebrada en Moscú, ha demostrado un desarrollo muy interesante para la industria. En dicho evento se han reunido diseñadores de China, India, Brasil y de comunidades de la moda incipientes como Egipto, Indonesia y Etiopía.Diversos diseñadores y varias marcas tuvieron la oportunidad de mostrar sus creaciones en el mismo contexto que sus contrapartes, quienes cuentan con mayor recorrido en esta área. De esta manera, la cumbre no solo dio lugar a una plataforma inclusiva para tales diseñadores, sino que también facilitó el nacimiento de nuevas alianzas estratégicas.La creación de plataformas democráticas como esta, especialmente cuando se trata de una industria de ágil desarrollo como es la de la moda, tiene el potencial de democratizar un sector que ha sido tradicionalmente centralizado y exclusivo.Entre los países que participaron, Argentina no podía faltar ya que es un candidato firme para sumarse a la alianza de países. En este sentido, cabe destacar lo que simboliza la apertura de la cumbre con el show de Juan Hernández Daels. Se trata de un diseñador argentino-belga quien presentó su cautivante obra. Esta constituye una verdadera oda a las colecciones femeninas de la mano de su marca Sadaels. Juan se ha graduado de la prestigiosa Academia de Bellas Artes de Amberes. Desde 2015 ha estado diseñando piezas exquisitas para Sadaels, transformando la marca en una de las más importantes de Argentina y cautivando en el camino a numerosos consumidores de Europa. Daels hoy se inspira tanto en sus raíces belgas como en sus raíces argentinas y logra combinar inteligentemente la alta costura europea con el atractivo del espíritu rioplatense.Uno de sus compatriotas, Diego Labrin Ladron de Guevara, experto en comunicaciones digitales en el sector de la moda y conferencista en la Universidad de Palermo de Buenos Aires, ha destacado a la cumbre BRICS + Fashion Summit como una exitosa convergencia de múltiples elementos de diseño.Desde Latinoamérica también participaron Olivia Merquior, creadora de la cumbre de la moda inclusiva en Brasil. Olivia es una de las personalidades más importantes de la región ya que ha contribuido con la industria a nivel global y tiene amplia experiencia en su campo. También es una de las precursoras en cuanto al desarrollo de nuevas formas de moda como reflejo de la interacción social.El mexicano Davis Fernández Martínez Lugo también visitó Moscú a principios de diciembre. Creador del festival Cinettica, Lugo es un innovador en cuanto a unir el arte de la moda con las creaciones cinematográficas. Desde su México natal ha logrado que Latinoamérica esté presente en ciudades como Nueva York y en muchas otras capitales importantes en cuanto a moda y diseño. Gracias a iniciativas como esta, el cine también estuvo presente en la cumbre a través de una sección llamada Festival de Cine World Fashion Shorts, que se desarrolló también en el marco del evento.Las tendencias novedosas se abren camino también en la industria de la moda. Gracias a alianzas e iniciativas como la de los países BRICS, nuevas economías y mercados está emergiendo y se encuentran en pleno desarrollo.En el ámbito de la moda, hay muchos deseos de generar cambios y nuevas vías de alcanzar los objetivos. Problemáticas actuales y temáticas como la sustentabilidad, la inclusividad y la aparición de consumidores con características únicas están moldeando la industria del diseño y llevándola hacia nuevos horizontes.Rusia ha sido el escenario en que diseñadores, expertos, académicos y artistas se unieron para discurrir sobre estas nuevas tendencias. Se han tocado temáticas que constituyen necesidades inherentes a un siglo que avanza sin ocultar sus complejidades y desafíos.Afortunadamente, el futuro de la moda parece estar en buenas manos especialmente cuando tantas personalidades talentosas y emprendedoras se unen para un objetivo en común.