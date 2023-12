Putin en campaña electoral: “Rusia será soberana o no existirá”

El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió este domingo hacer de su país una "potencia soberana" en su primer discurso de campaña, con miras a las elecciones que se llevarán a cabo en marzo de 2024.



Asimismo, el mandatario remarcó que hará de la "soberanía" uno de los objetivos clave de su quinto mandato en el Kremlin, y añadió que "solo tomaremos decisiones nosotros mismos, sin consejos del exterior".



El líder ruso, de 71 años, está al frente del gobierno desde el año 2000, y recientemente anunció su candidatura a las elecciones presidenciales de marzo próximo. Si es reelegido, permanecería en su puesto hasta 2030.



"Habiendo desatado una verdadera agresión -que se intensificó año tras año-, las élites occidentales esperaban no sólo colapsar la economía y la esfera social de Rusia, sino también nuestro sistema político y estatal", aseveró Putin durante el acto de apoyo a su candidatura en Moscú.



En ese sentido, el mandatario expresó que "creían y siguen creyendo que podían sembrar la agitación interna. Los métodos para tal desestabilización son bien conocidos y fueron probados por las elites occidentales en muchas regiones del mundo durante las llamadas Revoluciones de Color, pero esas recetas no funcionaron y no funcionarán en relación con Rusia, un Estado libre, independiente y soberano".



Por otra parte, se estima que más de 3,5 millones de miembros y simpatizantes del partido participarán activamente en la campaña electoral de Putin.



Además, el mandatario ruso recibió el apoyo del líder del partido socialdemócrata 'Rusia Justa', Serguéi Mirónov, uno de los mayores abanderados de la actual campaña militar rusa en Ucrania, que lleva casi dos años.



Sin embargo, y con los dirigentes políticos opositores proscriptos o encarcelados, Putin tiene asegurado su triunfo en los próximos comicios. (NA)