Escándalo en España: revelan presunta infidelidad de Letizia al Rey Felipe VI

No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezo los mensajes de los que han entiendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en Cielo y se llama… — Jaime Del Burgo (@JaimeDelBurgo) December 5, 2023

En medio de la visita del rey Felipe VI a Argentina para la toma de posesión del nuevo presidente, Javier Milei, el Palacio de la Zarzuela se vio envuelto en un gigantesco escándalo ante la versión de que la reina Letizia habría sido infiel durante los primeros años de su matrimonio, nada menos que con su excuñado, Jaime del Burgo.Fue Del Burgo, exmarido de Telma Ortiz -la hermana de Letizia Ortiz-, quien publicó el pasado 4 de diciembre por la mañana en X (antes Twitter) un posteo en el que dejaba entrever que antes de convertirse en su cuñado, la amistad de larga data con Letizia había sido por momentos una relación romántica. Luego lo borró.Jaime del Burgo, abogado y empresario de Navarra que estuvo casado con Telma entre 2012 y 2016, difundió una imagen tomada por Letizia con un celular frente al espejo de lo que supone ser un baño, aparentemente embarazada, vistiendo una pashmina negra.Junto a la foto compartió el siguiente texto: “Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”.Del Burgo detalló las etapas de su relación con la Reina, que están incluidas en el nuevo libro del periodista español Jaime Peñafiel, un “archienemigo” de la Corona española, según los medios locales. Titulado Letizia y yo, el lanzamiento del libro ya avivó la polémica.“Las cuatro etapas a las que se refiere Jaime Peñafiel respecto a la relación Letizia Ortiz y Jaime Del Burgo, son las siguientes: 1) Relación amorosa, de 2002 a 2004; 2) Amigos y confidentes, de 2004 a 2010; 3) Relación amorosa, duradera y continuada, 2010 y 2011; 4) Como cuñados, 2012 a 2016".Según la versión de Del Burgo, Letizia renunciaría como princesa de Asturias, se divorciaría de Felipe y se establecería con él en Nueva York. "Era lo que habíamos planeado”, dijo en su seguidilla de tuits.La segunda etapa, en la que habrían sido amigos y confidentes según las declaraciones de Del Burgo, no coincidirían con la imagen que él mismo publicó de Letizia embarazada, ya que sus embarazos de Leonor y Sofía fueron en 2005 y 2007 respectivamente.A pesar de que Del Burgo decidió eliminar posteriormente todos los posteos, en su cuenta de X aún permanece la siguiente aclaración al respecto: “No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en el Cielo y se llama Jesús de Nazaret. Él me juzgará”.En su libro, el periodista Peñafiel asegura que “la última etapa de esta aventura finalizó con una cena en el jardín del hotel Ritz de Madrid”, en la que Del Burgo “llevaba un anillo de pedida de matrimonio en el bolsillo”. Según relata el autor, la propuesta de matrimonio nunca habría sucedido porque Letizia le habría confesado esa misma noche que había conocido al entonces príncipe Felipe de Borbón.Peñafiel señala a continuación que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España habría estado encargado de “desvalijar” la casa de Del Burgo en Ginebra, con el fin de encontrar “una caja fuerte de una institución financiera con la orden expresa de ser entregado al defensor de mi memoria en caso de muerte accidental o prematura”, describió El Periódico.Los medios españoles indican que Del Burgo y Letizia se conocieron en el año 2000 y desde entonces se lo ha identificado como su gran amigo y una persona muy cercana a la reina. En 2012 Del Burgo se convirtió en su cuñado, tras casarse con Telma, con quien tuvo un matrimonio turbulento que terminó en divorcio cuatro años después.El Palacio Real ha mantenido el silencio frente al escándalo que, según el medio Nacional de Cataluña, afectó al rey Felipe VI, quien se encontraba solo en Buenos Aires.De acuerdo con el diario, el monarca llegó el viernes a Buenos Aires para la asunción de Milei, con quien se reunió el sábado. “Felipe VI es muy reservado y por norma general prefiere quedarse en el hotel a descansar, el viaje es muy largo”, publicó el medio.“Sin embargo, en esta ocasión necesitaba alejarse del foco mediático y despejarse por los bares de la zona. Salió a cenar y a tomar unas copas. Los escoltas se vieron obligados a ampliar el dispositivo de seguridad. Una información que no trascendió a Zarzuela para que Letizia no se percatase de nada”, detalló. Fuente: (ElUniversal México)