Impactante video: mujer prendió fuego a su pareja por celos y el hombre murió

En un escalofriante incidente que conmocionó a la ciudad de Río de Janeiro, una mujer prendió fuego a su esposo tras una discusión por celos en el interior de un centro comercial. Las cámaras de seguridad del establecimiento capturaron la violenta escena que posteriormente resultó en muerte de la víctima. Imágenes sensibles.El lamentable suceso ocurrió el pasado lunes en una pescadería propiedad de la pareja, ubicada en el barrio Jardim América. En las imágenes, se observa cómo la discusión entre la pareja se intensifica hasta que la mujer, identificada como Ana María Paixao, rocía una botella de alcohol sobre su esposo.Acto seguido, prende fuego al líquido con un encendedor. André Luiz de Amorim Capeta, envuelto en llamas, logra salir del local antes de que las llamas consuman el establecimiento.André Chapeta, de 50 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Getúlio Vargas con quemaduras de primer grado en más del 90% de su cuerpo. A pesar de los esfuerzos del personal médico, el hombre no pudo superar la gravedad de las heridas y falleció cuatro días después.La policía, que inicialmente había categorizado el caso como un intento de homicidio, ha reclasificado la investigación como un “asesinato por medios crueles”, conforme a la legislación brasileña. La agresora Ana María Paixao fue detenida el jueves por la mañana, pero sorprendentemente fue liberada más tarde ese mismo día. Según la información, fue debido a la falta de una respuesta inmediata por parte del tribunal ante la solicitud de prisión preventiva.Aunque la mujer alega haber actuado en defensa propia, el jefe de policía, Flavio Ferreira, desmintió sus afirmaciones al declarar que las imágenes muestran claramente que la víctima no representaba una amenaza inminente en el momento del ataque.“Ella llega, fríamente, arroja el líquido y le prende fuego. Ella no se encontraba en ese momento en una situación vulnerable, no se encontraba en una situación en la que fuera a ser atacada de manera inminente. Al contrario, como dije, él estaba sentado y no representaba ningún riesgo para su integridad física en ese momento”, dijo Flavio Ferreira.La causa de la discusión entre la pareja se sospecha que fue motivada por “celos”, según reveló el delegado de la comisaría local. La ciudad se encuentra consternada por este trágico suceso, mientras las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los detalles de este crimen, publicó