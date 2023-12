Miró un tutorial de “cómo ganar la quiniela” y se convirtió en multimillonario

Un sueño recurrente de los apostadores es ganar un premio millonario en la lotería, inclusive entre los que no apuestan, esta es una hazaña que desean cumplir de forma mágica. Fuera de cualquier efecto mágico o sobrenatural, un hombre reveló el impresionante “truco” con el que logró llevarse el monto mayor en la quiniela.Aparentemente, sin depender de la suerte, nuestro protagonista jugó un montón de veces antes de hacerse con el premio, más específicamente durante 20 años consecutivos. No obstante, nunca logró ser el vencedor y mucho menos llevarse tanta plata. Cabe mencionar que esto lo agotó, motivo por el cual eligió darle un giro a sus participaciones.Gracias a ese descubrimiento, la vida de este apostador cambió por completo. El hombre encontró la “clave del éxito” y decidió compartirla de forma anónima, principalmente para no “mandarse al frente”. Finalmente, se dio cuenta de que tomó la mejor decisión de su vida y ahora debe decidir en qué gastarlo.El hombre ganó la lotería gracias a un impresionante “truco” que vio en Internet. Aunque siempre elegía los mismos números y apostaba en el mismo lugar, un día decidió hacerlo de manera diferente. Vive en la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda, desde donde “se puso en campaña” e investigó cómo podía cambiar su suerte.Prefirió no decir cuál es su nombre, sobre todo para poder brindar todos los detalles al respecto sin ser descubierto. Con este paso a paso, pudo llevarse 2.500.000 dólares neozelandeses, es decir, 1.490.804.640 pesos argentinos, aproximadamente. Antes de esto, descubrió la estrategia “facilitadora” en YouTube, por lo que no dudó en ponerlo a prueba.Para su sorpresa, dicha estrategia le funcionó en “Powerball”, un reconocido sistema estadounidense que también está presente en otros países. La clave del éxito se encuentra en “incluir en los números elegidos dígitos impares, de forma destacada”, según detalló Crónica, medio del cual se hizo eco la noticia.Acto seguido, el afortunado, en lugar de comprar una boleta con su combinación habitual, completó una de las filas de su ticket únicamente con números impares. Cuando contó la situación ante sus familiares y amigos, estos se burlaron de él por tomárselo muy en serio. Sin embargo, no se desanimó y continuó creyendo en su “truco”.De manera inesperada, solo tres días después de su cambio, recibió la mejor noticia: ahora es millonario. “Hasta mi mujer y mis propios hijos se burlaron de mí, pero al parecer tenía razón”, expresó cuando algunos le consultaron respecto a sus sensaciones posteriores. Fuente: (LosAndes)