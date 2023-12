Estados Unidos: aumenta la tasa de hospitalizados por nueva variante de Covid-19

"Se trata de la mutación denominada BA.2.86, identificada por primera vez en agosto y que, desde ese momento, triplicó su presencia entre los afectados. Al 25 de noviembre, había 19.444 hospitalizaciones semanales debido al virus, comparado con 15.006 cuatro semanas antes", se detalló.



Si bien esto marca un aumento del 29,6 %, es inferior a las 150.650 hospitalizaciones semanales en el pico de la ola de omicrones durante la temporada 2021-22. En tanto, en las últimas dos semanas, cerca de un 10% de los casos fueron atribuidos a esta mutación, consignaron los especialistas a la agencia ANSA.



"Las tasas de hospitalizaciones por Covid-19 siguen aún siendo elevadas entre las personas mayores, los adultos de mediana edad y los niños menores de 4 años, lo que significa que el virus está afectando tanto a estadounidenses mayores como a los más jóvenes. El virus no desapareció, aunque puede haber salido de la mente de muchas personas", dijo William Schaffner, profesor de la cátedra de medicina preventiva, en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.



"Me temo que este virus todavía está con nosotros, esas variantes y sub-variantes de omicrones resultan altamente contagiosas y están causando enfermedades más leves, que no requieren hospitalizaciones, sin embargo, hay hospitalizaciones sustanciales en todo el país", añadió Schaffner.