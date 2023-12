Hallan la pirámide más antigua del mundo y cambia la historia de la civilización

Revelaciones de la montaña de iluminación

Las dudas alrededor de Gunung Padang

En las profundidades de Gunung Padang, al oeste de Java, Indonesia, yace una estructura enterrada de asombrosa complejidad que sacudió los cimientos de nuestra comprensión histórica.Los más recientes estudios realizados por un grupo de investigadores descubrieron una pirámide sumergida que no solo desafía la historia de la civilización conocida, sino que también plantea interrogantes cruciales sobre las habilidades de las sociedades prehistóricas.Este monumento enigmático, anterior a las pirámides egipcias y contemporáneo a Stonehenge, se revela como un rompecabezas arqueológico intrigante.Las investigaciones, recientemente publicadas en la revista científica Archaeological Prospection, sugieren que esta estructura data del Paleolítico, entre 16.000 y 27.000 años.En comparación, la pirámide más antigua de Egipto, la escalonada pirámide de Zoser en Saqqara, se erigió en el 2.630 a.C., lo que coloca a la pirámide de Gunung Padang en una escala temporal asombrosamente anterior.El estudio, basado en datación por radiocarbono, revela cámaras y cavidades ocultas dentro de la pirámide, cuya existencia desafía las creencias convencionales sobre el desarrollo de técnicas avanzadas de construcción.Los resultados plantean la posibilidad de una civilización aún desconocida que floreció en un período anterior al registro histórico conocido, utilizando herramientas rudimentarias con una destreza sorprendente.Gunung Padang, que se traduce como la 'montaña de iluminación' en indonesio, dejo de ser un escenario de rituales religiosos para convertirse en el epicentro de un enigma arqueológico que desafía las concepciones convencionales sobre la antigüedad de las civilizaciones.La construcción, se remonta a la última Edad de Hielo, experimentó diversas fases de desarrollo a lo largo del Holoceno y el Neolítico. Su evolución arquitectónica, marcada por diferentes estilos, capturó la atención de los investigadores: la pirámide más antigua de la historia.Las declaraciones publicadas en Archaeological Prospection, resultaron polémicas porque contradicen al resto de descubrimientos en la región. El arqueólogo Lutfi Yondri del Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Indonesia comentó para Nature que los ancestros de la región, en realidad, empezaron a habitar cuevas mucho tiempo después.Además, según el arqueólogo Flint Dibble de la Universidad de Cardiff, no existe evidencia suficiente para comprobar que la pirámide fue diseñada por humanos. Probablemente fue la misma erosión la que hizo que Gunung Padung tuviera una apariencia tan grande y compleja.Uno de los argumentos que sostienen quienes creen que la pirámide es la más antigua, es que incluso sería anterior al final de la última era de hielo. Esto sugiere que podría haber existido una civilización, ahora desaparecida, capaz de construir una estructura como Gunung Padung. Sin embargo, Bill Farley, un arqueólogo de la Universidad Estatal del Sur de Connecticut, alega que sigue sin existir evidencia que lo demuestre.Finalmente, aunque aún no esté del todo claro su origen, Gunung Padang es un sitio importante para el conocimiento arqueológico e histórico. Aún queda mucho por explorar sobre el pasado de las terrazas y los muros de la que podría convertirse en la pirámide más antigua del mundo.Fuente: (ElCronista-NationalGeographic)