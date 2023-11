Gobierno chino descarta que brote de enfermedades respiratoria sea grave

¿Qué pasó y dónde?

¿Qué dicen China y la OMS?

¿Qué opinan los expertos?

Internacionales Extraña neumonía que afecta a niños causa alerta en China y tiene en vilo a OMS

, dijo ayer el Ministerio de Salud del régimen comunista.Los grupos recientes de infecciones respiratorias son causados por una superposición de virus comunes como el de la influenza, los rinovirus, el virus respiratorio sincitial (RSV), el adenovirus y bacterias como el Mycoplasma pneumoniae, que es un culpable común de las infecciones del tracto respiratorio, dijo un vocero de la Comisión Nacional de Salud.El ministerio pidió a las autoridades locales que abran más clínicas para la fiebre y promuevan la vacunación entre niños y ancianos mientras el país se enfrenta a una ola de enfermedades respiratorias en su primer invierno completo desde la eliminación de las restricciones por el Covid-19.“Se deben hacer esfuerzos para aumentar la apertura de clínicas y áreas de tratamiento relevantes, ampliar los horarios de servicio y aumentar el suministro de medicamentos”, dijo el vocero del ministerio, Mi Feng.Feng aconsejó a la gente que use máscaras y pidió a las autoridades locales que se centraran en prevenir la propagación de enfermedades en lugares concurridos, como escuelas y residencias de ancianos.A principios de esta semana, la OMS había solicitado formalmente que China proporcionara información sobre un aumento potencialmente preocupante de enfermedades respiratorias y grupos de neumonía en niños, como lo mencionaron varios informes de los medios y un servicio global de monitoreo de enfermedades infecciosas.La aparición de nuevas cepas de gripe u otros virus capaces de desencadenar pandemias suele comenzar con grupos de enfermedades respiratorias no diagnosticadas. Tanto el SARS como el Covid-19 fueron reportados por primera vez como tipos inusuales de neumonía.Las autoridades chinas a principios de este mes culparon del aumento de las enfermedades respiratorias al levantamiento de las restricciones de bloqueo por Covid-19. Otros países también vieron un aumento en las enfermedades respiratorias como el VRS cuando terminaron las restricciones pandémicas.Esto es lo que sabemos hasta ahora.El 13 de noviembre, la Comisión Nacional de Salud de China informó de un aumento de las enfermedades respiratorias, sobre todo en niños.Las autoridades chinas atribuyeron el aumento de casos al fin de las restricciones de Covid, la llegada de la estación fría y la circulación de patógenos conocidos como la gripe, la neumonía por micoplasma, el virus respiratorio sincitial (VRS) y el SARS-CoV-2, el virus que causa Covid.El lunes pasado, el sistema público de vigilancia de enfermedades ProMED -que en su día emitió una alerta temprana sobre misteriosos casos de neumonía que resultaron ser Covid- informó de que algunos hospitales chinos estaban “desbordados de niños enfermos” debido a un brote de neumonía.Se decía que este brote afectaba principalmente a la capital, Pekín, pero también a la provincia nororiental de Liaoning y a otras zonas de China.Los síntomas incluían fiebre, inflamación pulmonar sin tos y nódulos pulmonares, bultos en los pulmones que suelen ser el resultado de una infección anterior. No se ha informado de ninguna muerte.El jueves pasado, en un hospital infantil de Pekín, varios padres dijeron a la AFP que sus hijos tenían neumonía por micoplasma, una causa común de neumonía infantil que se trata fácilmente con antibióticos.El informe despertó recuerdos de la pandemia, con usuarios de las redes sociales temiendo “un nuevo virus procedente de China” o un “nuevo Covid”.Sin embargo, el Ministerio de Salud chino dijo hoy que este aumento es causado por la gripe y otros patógenos conocidos y no por un nuevo virus.Los grupos de infecciones respiratorias son causados por una superposición de virus comunes como el de la influenza, los rinovirus, el virus respiratorio sincitial (RSV), el adenovirus y bacterias como el Mycoplasma pneumoniae, que es un culpable común de las infecciones del tracto respiratorio, dijo un vocero de la Comisión Nacional de Salud.El miércoles, la Organización Mundial de la Salud -que criticó repetidamente a Pekín por su falta de transparencia a lo largo de la pandemia de Covid- había pedido más información a China sobre los niños que sufren “neumonía no diagnosticada”.Pekín respondió el jueves afirmando que “no se ha detectado ningún patógeno inusual o novedoso”, según un comunicado de la OMS.La OMS ha solicitado más información, señalando que China vigila de cerca las tendencias de virus como la gripe, el VSR y el SARS-CoV-2.China también empezó a vigilar la neumonía por micoplasma por primera vez a mediados de octubre, añadió la OMS. La OMS señaló que “se dispone de poca información detallada para caracterizar plenamente el riesgo global de estos casos notificados de enfermedades respiratorias en niños”.No obstante, añadió que era de esperar un aumento de estas enfermedades con la llegada del invierno.Varios expertos apuntaron a la llegada del invierno, el fin de las restricciones de Covid y la falta de inmunidad previa de los niños como posibles causas del aumento de las infecciones.A menos que haya nuevas pruebas que sugieran lo contrario, “”, añadió.Paul Hunter, de la Universidad británica de East Anglia, subrayó que “por el momento hay muy poca información para hacer un diagnóstico definitivo”.Sin embargo, “en general, no me parece que se trate de una epidemia debida a un nuevo virus”, añadió. “Si lo fuera, esperaría ver muchas más infecciones en adultos. Las pocas infecciones registradas en adultos sugieren la existencia de inmunidad por una exposición previa”.Catherine Bennett, de la Universidad Deakin de Australia, señaló que “los niños pequeños escolarizados en China habrán pasado hasta la mitad de su vida sin la exposición habitual a patógenos comunes, por lo que no tienen los mismos niveles de inmunidad”.