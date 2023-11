Alertan sobre el aumento de la mortalidad por la mayor cantidad de olas de calor

El cambio climático sigue teniendo efectos cada vez peores sobre la salud y la mortalidad en todo el mundo, según un informe publicado por un equipo internacional de 114 investigadores.Una de las conclusiones más crudas es que, según un modelo que incorpora tanto el cambio de temperaturas como la demografía.Las personas de este grupo etario, junto con los bebés, son especialmente vulnerables a riesgos para la salud como los golpes de calor. Con el aumento de las temperaturas,El informe, publicado en la revista médica The Lancet, también hace un seguimiento de la pérdida estimada de ingresos y la inseguridad alimentaria. A escala mundial, la exposición al calor extremo y las consiguientes pérdidas de productividad o incapacidad laboral pueden haber provocadoEn 2021, se estima que 127 millones de personas más experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave vinculada a las olas de calor y las sequías, en comparación con el período 1981-2010."Hemos perdido años muy valiosos de acción climática y eso tiene un enorme costo sanitario", dijo Marina Romanello, investigadora del University College de Londres y directora ejecutiva del informe, conocido como The Lancet Countdown.".Los indicadores de salud pública analizados en el informe disminuyeron en general a lo largo de los nueve años en que los investigadores elaboraron ediciones de la evaluación.El análisis también examinó los resultados sanitarios de los distintos países, incluido Estados Unidos., en comparación con 2000-04. Se estima que 23,200 estadounidenses mayores murieron en 2022 debido a la exposición al calor extremo.Para los profesionales de la salud, las estadísticas no son abstractas o sin rostro."Estas cifras me recuerdan a los pacientes ancianos que veo en mi propio hospital con golpes de calor", dijo la doctora Renee Salas, médica de urgencias del Hospital General de Massachusetts y la Facultad de Medicina de Harvard.Salas es una de las coautoras del informe y afirma que considera el proyecto como el seguimiento de las constantes vitales de un paciente, pero a escala nacional e internacional."Disponemos de un conjunto limitado de indicadores sobre el cambio climático y la salud, que se recopilan de forma rutinaria en Estados Unidos", afirmó John Balbus, director de la Oficina de Cambio Climático y Equidad Sanitaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Balbus no participó en la elaboración de este informe ni colabora actualmente con The Lancet Countdown, pero anteriormente fue asesor científico del financiador del proyecto.Balbus advirtió que este informe mide sobre todo la exposición de las personas a los riesgos relacionados con el clima y no los resultados sanitarios reales, como las tasas de enfermedad. Para pasar de la exposición a los resultados sanitarios reales, es necesario invertir más en investigación.Por primera vez, The Lancet Countdown de este año incluye proyecciones para el futuro. Según el informe,, un escenario cada vez más probable, a menos que la sociedad reduzca significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero,Al mismo tiempo, los investigadores señalan que la reducción de la contaminación por combustibles fósiles está resultando beneficiosa para la salud mundial. Las muertes por contaminación atmosférica relacionada con los combustibles fósiles disminuyeron un 15% desde 2005, y la mayor parte de esa mejora se debe a la menor contaminación por carbón que ingresa en la atmósfera.