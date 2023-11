Al menos 32 personas murieron tras ataques aéreos israelíes en el sur de Gaza

Hamás: “Perdimos el contacto con algunos responsables de proteger a los prisioneros”

Los ataques aéreos israelíes contra bloques de viviendas en el sur de Gaza causaron el sábado la muerte de al menos 32 palestinos, según los médicos, después de que Israel advirtió a la población civil que se traslade, ya que, tras someter el norte del enclave, está volviendo a atacar a Hamás en el sur.Esta medida podría obligar a cientos de miles de palestinos que huyeron al sur del asalto israelí a la ciudad de Gaza a trasladarse de nuevo, junto con los residentes de Jan Yunis, una ciudad de más de 400.000 habitantes, lo que agravaría una grave crisis humanitaria."Estamos pidiendo a la gente que se traslade. Sé que no es fácil para muchos de ellos, pero no queremos ver a civiles atrapados en el fuego cruzado", declaró el viernes a MSNBC Mark Regev, asesor del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.Israel prometió aniquilar al grupo militante Hamás, que controla la Franja de Gaza, tras su incursión del 7 de octubre en Israel, en la que sus combatientes mataron a 1.200 personas y llevaron a 240 rehenes al enclave, según los recuentos israelíes.Desde entonces, Israel ha bombardeado gran parte de la ciudad de Gaza -el núcleo urbano del enclave- hasta reducirla a escombros, ha ordenado la despoblación de la mitad norte de la estrecha franja y ha desplazado a cerca de dos tercios de los 2,3 millones de palestinos de Gaza. Muchos de los que han huido temen que su desamparo se convierta en permanente.Las autoridades sanitarias de Gaza elevaron el viernes la cifra de muertos a más de 12.000, 5.000 de ellos niños. Las Naciones Unidas consideran creíbles esas cifras, aunque ahora se actualizan con poca frecuencia debido a la dificultad de recopilar información.El sábado por la noche, 26 palestinos murieron y 23 resultaron heridos por un ataque aéreo contra dos apartamentos de un bloque de varios pisos en un concurrido barrio residencial de Jan Yunis, según las autoridades sanitarias.Unos kilómetros al norte, seis palestinos murieron al ser bombardeada desde el aire una casa en Deir Al-Balah, según las autoridades sanitarias.No hubo comentarios inmediatos del ejército israelí, que afirma que los militantes de Hamás utilizan edificios y distritos residenciales de la densamente poblada Gaza como cobertura para sus puestos de operaciones y armamento, algo que el movimiento islamista niega.Israel lanzó panfletos sobre Jan Yunis en los que pedía a los residentes que evacuen los refugios, sugiriendo que las operaciones militares eran inminentes.Regev dijo que las tropas israelíes tendrían que avanzar en la ciudad para expulsar a los combatientes de Hamás de los túneles subterráneos y los búnkeres, pero que no existía esa "enorme infraestructura" en zonas menos edificadas al oeste, más cerca de la costa mediterránea."Estoy bastante seguro de que no tendrán que desplazarse de nuevo" si se trasladan al oeste, dijo refiriéndose a los habitantes de la zona. "Les pedimos que se trasladen a una zona donde, con suerte, habrá tiendas de campaña y un hospital de campaña".Regev señaló que, dado que las zonas occidentales están más cerca del paso fronterizo de Rafah con Egipto, la ayuda humanitaria podría llegar "lo antes posible".Las Brigadas Qassam, ala militar del movimiento islamista palestino Hamas, afirmaron hoy que perdieron el contacto con varios grupos responsables de la seguridad de los rehenes israelíes, mientras el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reiteró que aún no había acuerdos para liberar a los cautivos en la Franja."Perdimos el contacto con algunos de los responsables de proteger a los prisioneros enemigos y se desconoce el destino de los cautivos y las cautivas", informó el vocero del movimiento, Abu Obaida en un comunicado difundido en Telegram.En tanto, Netanyahu declaró que hasta ahora no se había llegado a ningún acuerdo sobre la liberación de rehenes en la Franja de Gaza."Hay muchos rumores infundados sobre la cuestión de los rehenes, hasta ahora no se ha llegado a ningún acuerdo; cuando tengamos algo que decir, lo comunicaremos", dijo Netanyahu durante un discurso televisado a la nación, según la agencia de noticias Sputnik.El primer ministro insistió en que las Fuerzas de Defensa de Israel mantendrán la libertad de acción en la Franja de Gaza tras el fin del conflicto, ya que, aseguró, es la única forma de garantizar su desmilitarización.El pasado 7 de octubre, Hamas lanzó miles de cohetes desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel.El Ejército israelí movilizó a 360.000 reservistas y procedió a una campaña de intensos bombardeos aéreos sobre la Franja; a fines de octubre, las tropas israelíes entraron en Gaza para destruir la infraestructura del movimiento islamista palestino y recuperar a unos 240 rehenes, entre ellos una veintena de argentinos.Desde el 9 de octubre, Israel mantiene el enclave palestino sin provisiones básicas y emplaza a cientos de miles de civiles a desplazarse hacia el sur del enclave, adonde la ayuda humanitaria internacional llega a cuentagotas estos días a través del paso fronterizo de Rafah, en la frontera con Egipto.Numerosos países llamaron a Israel y Hamas a establecer un alto el fuego; también se multiplican las voces a favor de una solución de dos Estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región.Las hostilidades han causado hasta la fecha unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos en Israel y unos 12.300 palestinos, incluidos 5.000 niños y más de 30.000 heridos en la Franja de Gaza, según los datos oficiales de ambos sectores.