Industriales uruguayos viven una “pandemia de frontera” por la brecha cambiaria

La brecha cambiaria entre Uruguay y Argentina es uno de los principales motivos que explica el momento crítico del sector industrial uruguayo. Durante el año, hubo una caída en las ventas de entre el 30% y el 40% en las grandes superficies y los comercios minoristas, un descenso que se marcó más en el rubro de los alimentos y los productos farmacéuticos, según los datos que presentó la Cámara de Industrias del país.



La nueva resolución "permitirá avanzar en la estandarización de semillas para su uso en cultivos controlados con el fin de garantizar la seguridad y calidad de los productos utilizados en el ámbito medicinal".



Lo que vive este sector empresarial uruguayo es una “pandemia de frontera”, según definió el presidente de la gremial, Fernando Pache, en un discurso de este martes por el Día de la Industria. Pero más allá de que las ventas de algunos productos se vieron más perjudicadas, el cruce indiscriminado por los puentes internacionales perjudicó a todos los sectores industriales, aseguran los empresarios.



“El nivel de perjuicio (durante el año) fue como hace mucho tiempo no se daba”, aseguró el presidente de la cámara.



Pache advirtió que el “contrabando organizado” que se observa en las ferias vecinales de Uruguay puede parecer “tentador” por los precios de venta, pero a largo plazo “termina con el puesto de trabajo de muchos de los consumidores”.



Ante el presidente Luis Lacalle Pou, el empresario gremial insistió con una medida que hace tiempo pide la cámara: la restricción conocida como “cero kilo”, que implica la prohibición del paso de mercadería por las fronteras. Pache aclaró que la intención no es afectar lo que está habilitado en la legislación actual sobre las compras en localidades argentinas fronterizas.



La Cámara de Industrias hizo por primera vez este planteo en marzo y luego, en una entrevista en Desayunos Informales, Pache se explayó en su idea: “Cuando hablamos de cero kilo hablamos de un titular, pero no de que una persona, como siempre existió, pueda cruzar al lado brasileño a pie o pueda cruzar los puentes y traer su canasta y su surtido”.



Los gastos que se están dando de uruguayos en Argentina se van al “extremo”, consideró. Por eso, el pedido de los empresarios apunta a que haya controles más “serios y efectivos”. “Si se hace la vista gorda, esto va a terminar mal”, advirtió entonces.



El presidente Lacalle Pou se comprometió a reforzar los controles en la frontera y anunció, hace dos semanas, inspecciones más intensivas en los pasajes de un país hacia el otro. “Ya no es solo la gente que va y consume para sí mismo, que trae sus kilos para la diaria, la cotidiana, sino (el problema es el) contrabando”, afirmó en una rueda de prensa.



En su discurso del martes, Pache recordó que la cámara hizo gestiones para que industriales exportadores puedan cobrar las operaciones comerciales con retraso y señaló al Sistema de Pagos en Moneda Local como una alternativa al comercio entre Uruguay y Argentina.



A su turno, la ministra de Industria, Elisa Facio, recordó que en julio hubo una reunión entre los presidentes de los bancos centrales de los dos países, Diego Labat y Migue Pesce, en la que se comprometieron a dar un reimpulso a ese sistema. “Siempre estamos buscando cómo solucionar los problemas para que nuestro país pueda seguir abriendo mercados”, destacó la jerarca.



Los países habían firmado la intención de ampliar las operaciones admitidas en un sistema que ya está vigente entre Uruguay y Argentina, y que está pensado para bajar los costos de transacciones y reducir el uso del dólar.



Facio reconoció que las exportaciones uruguayas de bienes “continúan enfrentando desafíos en el comercio con Argentina” y comentó los planes del país para abrir otros mercados. La ministra recordó un reciente viaje a China para ampliar el acceso de una “variedad de productos”. Una delegación uruguaya, encabezada por Lacalle Pou, volverá a ese país la semana próxima para “continuar las conversaciones” mantenidas desde que el gobierno asumió.



En sus palabras ante los empresarios, Facio agregó que el gobierno trabaja en cerrar un Tratado de Libre Comercio con la comunidad europea y se refirió a la intención de flexibilizar el Mercosur que tiene la administración para poder negociar acuerdos de forma individual.



Facio asumió la semana pasada como ministra de Industria luego de que el titular de esa cartera, Omar Paganini, fuera designado como canciller tras la renuncia obligada de Francisco Bustillo.