El calor extremo impacta a Río de Janeiro: la sensación térmica superó los 58°C

Río de Janeiro registró, a las 9:15 a. m. del martes, la sensación térmica más alta desde 2014, de 58.5ºC. La medición fue realizada por la estación del servicio meteorológico municipal Alerta Río en Guaratiba, en el oeste de la ciudad. De momento, los termómetros marcaban 35,5ºC.Desde la llegada de la ola de calor que afecta a varios estados brasileños, Río de Janeiro ya había registrado el domingo el día más caluroso del año, con una temperatura de 42,5ºC, y la sensación térmica de 52ºC el lunes por la mañana.Una ola de calor azota a Río de Janeiro, donde este domingo se registró el día más caluroso del año.Por ello, las playas brasileñas estuvieron colmadas desde muy temprano por las multitudes que buscaron aliviar las altas temperaturas en el mar.El dato que no es menor es que, con una sensación térmica que llegó a los 50,5°C, la temperatura extrema se dio en plena primavera, y esto tiene que ver con el avance del cambio climático, que ya deja ver sus consecuencias.Cabe mencionar que la temperatura récord se reportó a las 13.50 en la estación de Irajá, con 42,5°C, que superó a los 41,8°C del último 17 de febrero. No obstante, la sensación térmica de este domingo no alcanzó la de aquel día, de 58,3°C.Por su parte, mientras los cariocas disfrutaban de la playa, fueron alertados de que la ola de calor fue causada por un sistema de alta presión.Por ello, el mar agitado impidió que muchos se pudieran meter al agua y otros tantos desafiaron las advertencias y lo hicieron igual, lo que generó una gran ola de rescates: se contabilizaron al menos 415 sólo durante el domingo.El récord de calor en la actualidad es el más alto desde que Alert Rio comenzó a hacer mediciones de temperatura en la ciudad. La agencia reporta que las otras dos principales sensaciones térmicas de este año fueron de 58.3ºC, el 17 de febrero, y 58ºC, el 4 de febrero.El intenso calor registrado principalmente en el sureste y medio oeste de Brasil debería continuar durante toda la semana, y la ausencia de nubes en el cielo hace aún más peligrosa la exposición a la radiación solar y la sensación de calor.La ola de calor llegó en una época del año en la que, normalmente, la temporada de lluvias ya está establecida y cuando las nubes funcionan como una especie de control de temperatura. La ausencia de esta defensa, según un meteorólogo del Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) Anete Fernandes, realce los efectos del fenómeno climático.Cuando tenemos una ausencia de lluvia en esta época del año, la ausencia de nubes favorece una alta incidencia de radiación en la superficie, que es lo que está sucediendo ahora. Así que las temperaturas suben demasiado alto, explicó. Fuente: (correiodopovo – AgenciasBrasil)