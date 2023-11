Macron pide a Israel que deje de matar a mujeres y bebés en Gaza

El presidente francés habló un día después de una conferencia de ayuda humanitaria en París sobre la guerra en Gaza.



“Israel debe dejar de matar a bebés y mujeres en Gaza”, afirmó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una entrevista. Desde el Palacio del Elíseo en París, Macron dijo que no había "ninguna justificación" para los bombardeos en el territorio palestino, además de que aseguró que un alto el fuego beneficiaría a Israel.Al tiempo que reconoce el derecho de Israel a protegerse, dijo: "les instamos a detener los bombardeos" en Gaza.Macron también subrayó, en una entrevista con la BBC, que Francia "condena claramente" las acciones "terroristas" de Hamás.Francia -al igual que Israel, Estados Unidos, Reino Unido y otras naciones occidentales- considera a Hamás una organización terrorista.Cuestionado sobre si deseaba que otros líderes -incluidos los de Estados Unidos y Reino Unido- se unieran a su llamado a un alto el fuego, respondió: "Espero que lo hagan"Dijo que la "clara conclusión" de todos los gobiernos y agencias presentes en esa cumbre era que "no hay otra solución que primero una pausa humanitaria, ir hacia un alto el fuego, que nos permitirá proteger a todos los civiles que no tienen nada que ver con los terroristas"."De facto, hoy se bombardea a civiles, de facto. Estos bebés, estas mujeres y estos ancianos son bombardeados y muertos.Afirmó que no le correspondía juzgar si se ha infringido el derecho internacional.En una amplia entrevista al final del primer día del Foro Anual de Paz de París, el presidente francés habló de varios asuntos incluyendo el temor a que la violencia se extienda desde Medio Oriente a Francia, instando a los ciudadanos de todas las religiones a estar "unidos contra el antisemitismo".Al hablar sobre la situación en Gaza, Macron dijo que Francia "condena claramente" los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre, que desencadenaron la guerra.Los milicianos de Hamás mataron a más de 1.200 personas y tomaron como rehenes a otras 240 en el asalto transfronterizo sin precedentes que lanzaron ese día."Compartimos el dolor [de Israel]. Y compartimos su voluntad de acabar con el terrorismo. En Francia sabemos lo que significa el terrorismo". Pero afirmó que "no hay justificación" para el bombardeo en curso de civiles en Gaza."Es extremadamente importante para todos nosotros debido a nuestros principios, porque somos democracias. Es importante a medio y largo plazo, así como para la propia seguridad de Israel, reconocer que todas las vidas importan".Al ser cuestionado, se negó a afirmar que Israel hubiera infringido el derecho internacional en Gaza. "No soy un juez. Soy un jefe de Estado", dijo al señalar que no sería correcto criticar así a Israel, que es "un socio y un amigo" de Francia, apenas un mes después de que fuera atacado.Sin embargo, Macron se mostró en desacuerdo con que la mejor forma de que Israel "se proteja sea con un gran bombardeo de Gaza", y afirmó que esto estaba creando "resentimiento y malos sentimientos" en la región que prolongarían el conflicto.Tras un mes de bombardeos y casi dos semanas desde de que Israel lanzara una gran ofensiva terrestre en ese territorio, el Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamás, declaró este viernes que 11.078 personas habían muerto, mientras que 1,5 millones habían huido de sus hogares.Israel ha declarado que iniciará pausas militares diarias de cuatro horas en partes del norte de Gaza mientras prosigue su ofensiva. Sin embargo, su ministro de Defensa subrayó que las pausas serían "localizadas" y "no desviarían la atención de los combates".Antes de una marcha contra el antisemitismo el domingo a la que asistirá una gran parte de la clase política francesa, el presidente Macron pidió a todos los ciudadanos franceses a que condenen los actos antisemitas "sin ambigüedad".Dijo que Francia tenía probablemente la mayor comunidad musulmana de Europa y una gran comunidad judía también, y con Francia y el resto de Europa viendo un gran aumento del antisemitismo, todos los ciudadanos franceses tenían que estar unidos contra el antisemitismo, y tenían que "compartir el dolor o la compasión de los palestinos".Después Macron abordó otros asuntos de interés mundial, como la invasión de Ucrania por parte de Rusia.En su opinión, si se permite que Rusia gane la guerra, "habrá una nueva potencia imperial" en Europa, que podría amenazar a otros antiguos Estados soviéticos como Georgia y Kazajistán, así como a todo el continente."Porque, definitivamente, lo que Rusia está haciendo [en Ucrania]es imperialismo y colonialismo", afirmó.El mandatario francés afirmó que era el "deber" de su país y de todos los países apoyar a Ucrania en su defensa. Pero también dijo que el próximo mes sería crítico en la batalla por recuperar en sus operaciones de contraofensiva el terreno perdido.Afirmó que "todavía" no había llegado el momento de que Ucrania se sentara a la mesa de negociación y subrayó que la decisión de pactar correspondía exclusivamente a Kyiv. Pero añadió que puede llegar el momento de "tener negociaciones justas y positivas, y sentarse en la mesa y encontrar una solución con Rusia".Macron también habló del extremismo en internet, un tema clave en el Foro de la Paz de París.Señaló concretamente a Meta, matriz de Facebook, así como a Google, como las empresas que "simplemente no cumplen" las promesas que hicieron de moderar la incitación al odio en sus plataformas.Afirmó que muchos espacios en línea carecen de suficientes moderadores para los contenidos en francés, lo que calificó de "vergüenza". Prometió "presionarlas" al respecto, aunque dijo que TikTok había mejorado el número de moderadores para sus contenidos en francés.Y afirmó que el cambio climático estaba causando terrorismo en algunas partes del mundo, mencionando específicamente los efectos del calentamiento global en la disminución de los niveles de agua en el lago Chad, en África Occidental."Como consecuencia del cambio climático, muchas familias que vivían de la pesca [sufrieron]... Muchas especies desaparecieron. Y motivó políticas [que]empujaron a mucha gente al terrorismo".Cuando se le preguntó si alguna vez se sintió abrumado por la gran cantidad de problemas a los que se enfrenta el mundo, Macron dijo que lo veía como "una oportunidad y un honor tener responsabilidades [como jefe de Estado]"."Necesitamos cooperación internacional [para abordar los problemas mundiales]... Esta es una oportunidad única".(Fuente BBC)