Cómo es el prendedor inteligente que busca reemplazar a los celulares

La startup Humane, fundada por ex empleados de Apple, presentó oficialmente su dispositivo Ai Pin. Este broche compacto se adhiere magnéticamente a la solapa de la ropa, recopilando datos mediante una cámara integrada y funcionando con un chip Qualcomm. Equipado con inteligencia artificial (IA), se sugiere que en el futuro podría reemplazar a los celulares.Según el medio especializdo The Verge, la compañía está a punto de lanzarlo por 699 dólares junto con una tarifa de suscripción de 24 dólares al mes que incluye una red móvil con acceso a modelos de IA de Microsoft y OpenAI.El dispositivo utiliza sensores ópticos que permiten interacciones contextuales y de computación ambiental para desplegar una tecnología sin fisuras, sin pantalla y basada en sensores para el proyector portátil y el smartphone.Este pin o broche se presentó por primera vez a mitad de este año en el TED2023 de Vancouver, Canada. Imran Chaudhri es la mente detrás de esta invención y quien se encargó de exponerle al mundo cómo funcionaba.Chaudhri demostró cómo era el funcionamiento del novedoso aparato en dicho evento: llamó su esposa Bethany Bongiorno, alumna de Apple en el sector de la ingeniería de software, quien no le contestó.Sin embargo, ella le devolvió la llamada: el antiguo director de diseño de Apple fue capaz de responder a la llamada no tocando el botón verde que suele haber en los smartphones, sino aparentemente con el comando ‘voy a tener que coger esto’. Además, el anuncio de la llamada se proyecta en las manos.El proyector portátil también funcionó como asistente de voz más allá de la búsqueda en Internet y las consultas rápidas, porque recuerda al usuario sus problemas de salud y le ayuda con su indecisión a la hora de tomar decisiones relacionadas con su salud.Por ejemplo, Chaudhri sostuvo un chocolate delante del Pin y le preguntó si podía comérselo. Ai Pin respondió dando primero una descripción del dulce antes de decir “dada su intolerancia, quizá quiera evitarla”.El Pin también puede traducir idiomas. Cuenta con soporte para la transmisión de música Tidal, que implica un “DJ AI” que selecciona música para el usuario según el contexto donde esté. Además, ofrecerá funciones de fotografía centradas en la IA, pero no está claro qué significa eso, dijo el medio citado.Humane tiene como objetivo establecer que el Pin sea un dispositivo portátil sencillo y autónomo. No obstante, la configuración y personalización del dispositivo se realizan a través de una herramienta llamada Humane.center antes de comenzar su uso.El sistema operativo de Pin se llama Cosmos y, en lugar de funcionar como una colección de aplicaciones, Humane parece estar imaginando un sistema más fluido que pueda activar varias IA y otras herramientas cuando las necesite.Hace poco, la revista TIME reveló la lista de los mejores 200 inventos del 2023. Uno de ellos fue el AI Pin. “Los dos ex ejecutivos de Apple que fundaron Humane imaginan un futuro sin pantallas, y Ai Pin es su primer paso. Una vez que el liviano Humane Ai Pin se adhiere magnéticamente a su ropa, se convierte en su asistente personal impulsado por inteligencia artificial”, fue la reseña que dio el medio sobre la invención”.Asimismo, en septiembre, durante Paris Fashion Week, Naomi Campbell desfiló el broche inteligente en el show de Coperni, marca que se caracteriza por combinar la tecnología en sus diseños.Además, en la pasarela se vio un bolso que consistía en ser básicamente un reproductor de CD. La bolsa, que Coperni describió en el pie de foto como “Bolso para reproductor de CD; Impreso en 3D en París; Batería recargable USBC” es el último bolso que surge de la tendencia de moda y funcionalidad que ha ido ganando fuerza en los últimos años.