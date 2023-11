Influencer brasileña de 29 años falleció mientras se sometía a una liposucción

La modelo Luana Andrade murió en un hospital privado de São Paulo debido a una complicación derivada de una liposucción a la que se sometía. El centro médico São Luiz del barrio de Itaim Bibi informó que el corazón de la joven de 29 años se detuvo a las dos horas y media de que comenzó el procedimiento. Inmediatamente, la modelo fue trasladada a una unidad de cuidados intensivos para recibir un tratamiento hemodinámico a causa de una trombosis, pero falleció.Pese a las acciones, Andrade no evolucionó favorablemente y murió por una embolia pulmonar. CNN Brasil indicó que la modelo sufrió cuatro paros respiratorios y que la intervención a la que se sometía era para retirar grasa del muslo, cerca de la rodilla. Según trascendidos, la modelo ya había tenido otras intervenciones estéticas.“SBT lamenta profundamente el fallecimiento de la asistente de escena de Domingo Legal, Luana Andrade. De acuerdo con de sus familiares, su muerte se debió a complicaciones durante una cirugía de liposucción estética”, indicaron de parte del Sistema Brasileiro de Televisão, (SBT). Andrade era licenciada en Publicidad y dueña de una marca de ropa desde 2018.Antes de su fallecimiento, participó de la sexta edición del reality show Power Couple Brasil. “Toda la directiva y demás compañeros de la emisora expresan su tristeza por la partida de Luana y deseamos fortaleza a sus amigos y familiares”, manifestaron.Por su parte, su novio, Joao Hadad, compartió su duelo a través de redes sociales. “Estoy desgarrado y viviendo mi peor pesadilla. Un pedazo de mí se ha ido. Con mucho pesar y mucho dolor en mi corazón me despido de mi Luana, mi princesa, mi hermosa”.Su mensaje siguió: “Pasaron dos años a tu lado y no tengo palabras para expresar lo feliz que fui. Hicimos una hermosa historia y vivimos nuestros sueños intensamente. Más que una novia eres y siempre serás una compañera para toda la vida, mi amor. Hoy es difícil entender los planes de Dios y no sé cuándo y si alguna vez procesaré la ausencia que harás en mi vida y en la vida de una legión de personas que amaron tu presencia”.Por su parte, Neymar Jr. también recurrió a su cuenta en Instagram para transmitir su duelo por el fallecimiento de Andrade, a la que consideraba su amiga. “Día triste, con dos noticias muy malas. Primero fue el ataque que sufrieron los padres de Bru (Bruna Bincardi), pero ¡gracias a Dios todos están a salvo! En segundo lugar, la muerte de una amiga. Mi más sentido pésame para toda la familia, que Dios reciba a Luana con los brazos abiertos”.Luana Andrade tenía una comunidad de 540 mil seguidores en Instagram, donde publicada sus rutinas de ejercicio, algunos recuerdos con su novio y sesiones de modelaje. La foto más reciente, en la que ella posa con ropa deportiva, tiene decenas de mensajes de fans y amigos cercanos, quienes lamentan su muerte. CNN Brasil informó que el velorio y la ceremonia de cremación fueron este miércoles en el cementerio Valle Dos Reis.