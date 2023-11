Se formó una nueva isla en Japón a raíz de una erupción volcánica submarina

? El nacimiento de una isla frente a las costas de Japón fue registrado por un científico de la Universidad de Tokio y el video se volvió viral por lo espectacular e inédito de las imágenes



Hace tres semanas, la vista desde Iwo Jima mostraba mar abierto., que despide humo a medida que crece y ofrece una rara visión de cómo surgen las islas volcánicas., la isla de Japón donde las fuerzas estadounidenses y japonesas libraron una feroz batalla durante la Segunda Guerra Mundial.No se han reportado heridos ni daños en Iwo Jima, a cientos de kilómetros de Tokio en el Océano Pacífico, desde que comenzó la erupción en curso. La erupción ofrece una visión reveladora en tiempo real de un raro fenómeno geológico.El año pasado se produjeron erupciones similares en el mismo lugar, pero esta vez el punto de erupción está por encima de la superficie del agua, dijo Yuji Usui, analista senior de actividad volcánica de la Agencia Meteorológica oficial de Japón.“Ahora que es visible”, dijo, “la gente está prestando atención”.Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, hay alrededor de 1350 volcanes terrestres potencialmente activos en todo el mundo. Hasta ahora, los científicos han descubierto miles de volcanes “submarinos” activos y creen que puede haber muchos más (posiblemente cientos por cada uno en tierra) acechando bajo las olas. A lo largo de la historia geológica, ocasionalmente las erupciones volcánicas submarinas han formado islas importantes, incluidas las del archipiélago hawaiano. Pero la mayoría de las veces, no somos testigos de estas erupciones.“Todas las erupciones que formaron Hawai fueron anteriores a nuestro tiempo”, dijo James White, profesor de geología de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, que ha estudiado las erupciones volcánicas submarinas. “Pero además, hasta que llegó a la superficie del agua, no los habríamos visto incluso si hubiéramos estado sentados encima de ellos en una canoa polinesia”.Otra pequeña isla se formó de manera similar en la misma región de Japón, cerca del volcán Nishinoshima, en 2013. Esa erupción duró una década, pero las erupciones cerca de Iwo Jima normalmente solo duran un mes, dijo Setsuya Nakada, profesor emérito de el instituto de investigación de terremotos.“Es difícil saber cuándo se detendrá, pero suponiendo que la erupción continúe, la isla podría crecer cada vez más”, dijo.White explicó que la erupción actual parece haber comenzado en el flanco de un volcán “padre” más grande que se eleva a través de aproximadamente un tercio de milla de agua de mar, y cuya cima está expuesta como Iwo Jima. En lugar de crear una columna de erupción sostenida, la erupción está produciendo explosiones discretas en chorros en forma de dedos donde grandes partículas grises succionan a las más pequeñas mientras viajan en un arco balístico similar a una bala de cañón, dijo el profesor White.La erupción también incluye trozos de magma al rojo vivo, y la mezcla de material ilustra la complejidad de la erupción, añadió. “Incluso como vulcanólogos, es complicado decir exactamente cómo funciona eso”, dijo.Muchos estadounidenses conocen Iwo Jima porque la isla, que forma parte de una cadena, fue escenario de una mortal batalla de la Segunda Guerra Mundial a principios de 1945. Una fotografía ganadora del Premio Pulitzer que muestra cinco estadounidenses infantes de marina y un médico de la Armada izando la bandera estadounidense sobre la isla en febrero de 1945 se convirtieron en una imagen imborrable de la guerra para el público estadounidense.Yuka Takahashi, que vive en la isla Chichi, a unos 128 kilómetros del volcán Nishinoshima y aproximadamente el doble de distancia al norte de Iwo Jima, dijo que a veces ha olido azufre y humo de la erupción de Nishinoshima.Cuando Takahashi, de 31 años, vio Iwo Jima en junio durante un crucero nocturno que partió de Chichi, estaba rodeada de agua y no vio ni olió ninguna señal de erupción. Todo lo que vio fue una instalación dirigida por las Fuerzas de Autodefensa de Japón y un puñado de barcos hundidos en la playa.“Me pregunto si se formará allí una nueva isla permanentemente o si simplemente volverá a hundirse bajo el agua”, dijo sobre la erupción actual. “Soy curioso”. Fuente: