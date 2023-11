Italia le concede la nacionalidad a bebé británica para evitar ser desconectada

Alla Bussola il papà di Indi, Dean Gregory, consegna un messaggio di gratitudine per tutto quanto sta facendo l'Italia. E sulla sua vicenda dice: «In tribunale ho visto l’inferno, per questo ho fatto battezzare mia figlia».

En una sesión relámpago, de urgencia, el gobierno de derecha de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le concedió este lunes la nacionalidad italiana a Indi Gregory, una beba británica de ocho meses que padece una rara enfermedad a quien la justicia inglesa quería “desconectar”, es decir, suspenderle los tratamientos vitales.La beba, que nació en Nottingham el 24 de febrero de 2023, sufre del síndrome de depleción del ADN mitocondrial, una rarísima enfermedad genética degenerativa que impide el desarrollo de todos los músculos.En un comunicado, el consejo de ministros del gobierno de Meloni hizo saber que le concedió la ciudadanía a la beba británica “en consideración del excepcional interés de la comunidad nacional a asegurarle a la menor ulteriores evoluciones terapéuticas, en la tutela de preeminentes valores humanitarios que, en el caso específico, tienen que ver con la salvaguardia de la salud”.Destacó, además, que la decisión fue tomada después de que el hospital pediátrico Bambino Gesú -considerado uno de los mejores de Europa, del Vaticano-, se mostró disponible a la internación de la pequeña, así como al pedido de concesión de ciudadanía realizado, a través de un abogado, por sus padres.“El gobierno italiano también le comunicó al hospital y a la familia su compromiso a cubrir los costos de los tratamientos sanitarios que se considerarán necesarios”, concluyó el comunicado.En sus redes sociales Meloni no ocultó su satisfacción por la decisión tempestivamente tomada por su gobierno. “Dicen que no hay muchas esperanzas para la pequeña Indi, pero hasta el final haré lo posible para defender su vida. Y para defender el derecho de su mamá y de su papá a hacer todo lo posible por ella”, escribió en X.Tal como recordó el Corriere della Sera, el caso de Indi evoca el de otros niños -como Charlie Gard, Alfie Evans y Archie Battersbee-, que en años pasados estuvieron en el centro de polémicas decisiones de jueces británicos que habían dictaminado la suspensión de los tratamientos que los mantenían en vida.Indi se encuentra internada en el Queen’s Medical Center de Nottingham, donde se esperaba que hoy a las 15 fuera puesta en acto la sentencia de la justicia británica que, en base a consideraciones médicas, había dictaminado que la prosecución de las terapias no habrían tenido otro efecto que causar sufrimientos inútiles a la recién nacida.Respaldados por asociaciones provida, los padres de la beba habían emprendido una batalla legal para que no desconectaran a su hija y se detuviera la sentencia, y para que se les permitiera trasladar a la niña a Roma. Como es sabido, la ley italiana prohíbe la eutanasia.Al conocer la noticia de la concesión de ciudadanía italiana de urgencia, en forma exprés, de parte del gobierno de Meloni, el papá de Indi no ocultó su alegría. “Gracias de corazón, estoy muy orgulloso de que mi hija tenga la ciudadanía italiana y le agradezco al gobierno italiano y al pueblo italiano desde el fondo de mi corazón”, dijo su papá, Dean Gregory, en declaraciones a LaPresse. “Mi corazón se llena de alegría porque los italianos nos dieron a mí y a mi mujer, Claire, esperanza y confianza en la humanidad. Los italianos demostraron atención a los tratamientos en modo amable y respaldo”, agregó. “Quisiera que en el Reino Unido pasara lo mismo”, lamentó.Los padres de la beba presentaron ahora un recurso ante la justicia británica y esperan obtener luz verde para poder trasladar a la niña al hospital Bambino Gesú de esta capital, donde es esperada. Su abogado es Simone Pillon, exsenador de la Liga (el partido xenófobo de derecha de Matteo Salvini) y figura del mundo católico, que en un posteo en X agradeció de parte de sus clientes la labor del gobierno Meloni y de todos los italianos, y se mostró más que aliviado: “Ahora hay que trabajar para remover los últimos obstáculos y llevar a la niña pronto a Roma”.